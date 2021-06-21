Euro 2020'de B ve C gruplarında düğüm çözülüyor! Gruptan çıkma senaryoları ve tüm ihtimaller

Avrupa Şampiyonası’nda bugün oynanacak dört maçla birlikte iki grupta sıralamalar netleşecek.

B Grubu

Finlandiya-Belçika

B Grubu’nda altı puanla ilk sırada yer alan Belçika, üçüncü sıradaki Finlandiya ile karşılaşacak. St Petersburg’daki maç, TSİ 22.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Belçika üst turu garantiledi, liderliği garantilemeleri için ise bu maçtan alacakları bir puan yeterli olacak.

Finlandiya kazandığı takdirde son 16’ya kalacak. Rusya’nın Danimarka’ya yenilmesi halinde Finlere bir puan da yetiyor.

Teknik direktör Markku Kanerva, bu mücadele için “Finlandiya futbol tarihinin en önemli maçı” betimlemesini yaptı.

Çarpıcı istatistik

Finlandiya, Belçika ile oynadığı son yedi maçta yenilmedi (4G, 3B).

Danimarka-Rusya

Grubun diğer maçında son sıradaki Danimarka, üç puanlı Rusya'ya konuk ediyor. Kopenhag’daki maç TSİ 22.00’de TRT Spor ekranlarında olacak.

Danimarka henüz puanla tanışamamış olsa da, gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Finlandiya’nın Belçika’ya yenilmesi halinde, galibiyet Danimarka’yı ikinci sıraya dahi taşıyabilir. Bu senaryoda atılan gol sayılarına bakılacak.

Çarpıcı istatistik

Finlandiya karşısında Avrupa Şampiyonaları’ndaki yedinci maçına çıkan Rusya, ilk galibiyetini aldı (2B, 4M).

Belçika, Rusya ve Finlandiya’nın grubu altışar puanla bitirmesi durumunda sıralamayı belirlemek için üçlü averaja bakılacak. İki takım doğrudan, diğeri de en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura yükselecek.

Finlandiya, Belçika’yı bir ya da iki farkla yener ve Rusya kazanırsa;

1-Belçika, 2-Finlandiya, 3-Rusya

Finlandiya, Belçika’yı üç ila beş farkla yener ve Rusya kazanırsa;

1-Finlandiya, 2-Belçika, 3-Rusya

Finlandiya, Belçika’yı altı veya daha fazla farkla yener ve Rusya kazanırsa;

1-Finlandiya, 2-Rusya, 3-Belçika

Danimarka, Rusya ve Finlandiya’nın grubu üçer puanla bitirmesi durumunda sıralamayı belirlemek için üçlü averaja bakılacak. İkinci sırayı alan takım üst tura yükselirken, üçüncü sıradaki ekip en iyi üçüncüler tablosunun netleşmesini bekleyecek.

Danimarka, Rusya’yı 1-0 yener ve Finlandiya kaybederse üçlü averajlar eşitlenecek. Bu durumda sırasıyla genel averaja, atılan gol sayısına, galibiyet sayısına (bu senaryoda eşit), disiplin puanına ve Avrupa elemeleri sıralamasına (Rusya #12, Danimarka #15, Finlandiya #20) bakılacak.

Danimarka 1-0 kazanır, Finlandiya 2-1 kaybederse, Danimarka ve Finlandiya ilk üç kriterde eşitlenecek. Bu iki takım arasında disiplin puanına ve gerekirse Avrupa elemeleri sıralamasına bakılacak.

Danimarka 1-0 kazanır, Finlandiya 3-0 kaybederse, Rusya ve Finlandiya ilk üç kriterde eşitlenecek. Bu iki takım arasında disiplin puanına ve gerekirse Avrupa elemeleri sıralamasına bakılacak.

Danimarka, Rusya’yı 1-0 dışında tek farklı bir skorla yener ve Finlandiya kaybederse;

2-Danimarka, 3-Rusya, 4-Finlandiya

Danimarka, Rusya’yı iki veya daha fazla farkla yener ve Finlandiya kaybederse;

2-Danimarka, 3- Finlandiya, 4- Rusya

C Grubu

Kuzey Makedonya-Hollanda

C Grubu’nda liderliği garantileyen Hollanda, gruptan çıkma şansı kalmayan Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Johan Cruyff Arena’nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 19.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Hollanda teknik direktörü Frank de Boer bu maçta sahaya alternatif bir kadro sürebilir. Avusturya maçında sonradan oyuna girip bir asist yapan Donyell Malen ve Ajax’ın 19 yaşındaki yıldız adayı Ryan Gravenberch’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Gravenberch kariyerinin ilk dev adımlarını atarken, sahanın diğer tarafında yolun sonuna yaklaşan Goran Pandev’i izleyeceğiz. 37 yaşındaki Pandev, belki de milli formayla son maçına çıkacak.

Çarpıcı istatistik

Hollanda, Kuzey Makedonya ile oynadığı dört maçta yenilgi yüzü görmedi (2G, 2B).

Ukrayna-Avusturya

Grubun diğer maçında Ukrayna ile Avusturya, kozlarını Bükreş’te paylaşacak. TSİ 19.00’daki maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Ukrayna’ya ikinci sıra için bir puan yetecek, Avusturya’ya ise üst tur için mutlak galibiyet gerekiyor. Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko, buna rağmen sahaya galibiyet için çıkacaklarının altını ısrarla çizdi.

Geride kalan iki maçta iki gol ve bir asistle oynayan kaptan Andriy Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı tarihinin en fazla gol katkısı yapan oyuncusu unvanını ele geçirmişti. Toplam 42 gol ve 21 asiste ulaşan Yarmolenko, 48 golü ve 13 asisti bulunan Shevchenko’yu geride bıraktı.

Çarpıcı istatistik

Roman Yaremchuk, Ukrayna adına çıktığı son beş maçta dört gol attı.

Avusturya, Avrupa Şampiyonaları’nda oynadığı son sekiz maçın yedisinde kalesini gole kapatamadı.