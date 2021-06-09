Euro 2020’de Altın Ayakkabı’nın favorileri: Kane, Mbappe ve diğerleri

Yaklaşan Avrupa Şampiyonası'nın en golcü ismi kim olacak? Öne çıkan isimlere ve sürpriz adaylara göz attık.

Euro 2016’da bu ödülü kazanan Antoine Griezmann’ın karşısında, başta Kylian Mbappe ve Harry Kane olmak üzere birçok zorlu rakip var.

Avrupa futbolunun en iyi ülkeleri, Euro 2020 şampiyonluğu için bir ay boyunca ter dökecek. Futbolseverleri görkemli bir futbol ziyafeti bekliyor.

Takımlar kupanın hayalini kurarken, hücum oyuncularının rüyalarını da Altın Ayakkabı süslüyor. Sizin için, bu prestijli ödül için öne çıkan isimleri inceledik.

Favoriler

Altın Ayakkabı denince akla ilk gelen isim İngiltere’nin gol makinesi Harry Kane. 2018 Dünya Kupası’nda altı golle ödülün sahibi olan Kane, grup aşamasında Panama’ya karşı yaptığı hat-trick’le akıllara kazınmıştı. Kane’in bu performansı, İngiltere’yi Dünya Kupası’nda yarı finale kadar taşıdı.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde fırtına gibi esen Kane, 8 maçta 12 gol attı. 27 yaşındaki santrafor, Bulgaristan ve Karadağ maçlarında hat-trick yapmıştı.

Kane’in hemen ardından, 2020/21 sezonunu harika geçiren Romelu Lukaku geliyor. Şimdiden Belçika tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Lukaku, milli formayla 91 maçta 59 kez fileleri sarstı.

Euro 2020’de Altın Ayakkabı’yı gözüne kestiren bir diğer isim de Kylian Mbappe. Elemelerde sakatlığı nedeniyle sadece beş maçta forma giyebilse de, bu maçların üçünde gol sevinci yaşamıştı. Mbappe, Fransa ile şampiyonluğa uzandığı 2018 Dünya Kupası’nı ise dört golle tamamladı.

Euro 2016’da gol krallığı yarışında ikinci sırayı alan Cristiano Ronaldo, belki de son Avrupa Şampiyonası’na çıkıyor. Beş yıl önce Portekiz’i kupaya götüren 36 yaşındaki yıldız, birlikte turnuva tarihinin en golcü ismi unvanını Michel Platini ile paylaşıyor.

İddialı isimler

Uzun süre sonra Fransa milli takımına dönen Karim Benzema turnuvanın önemli golcülerinden biri olabilir.

2015’ten bu yana milli formayı giymeyen Real Madridli oyuncu, bu sezon attığı 29 golle Euro 2020 kadrosunda kendine yer bulmayı başardı.

2015’ten bu yana en golcü sezonunu geçiren Memphis Depay, aynı performansı Hollanda adına da sergilemek istiyor.

Fransa Ligue 1’de 20 golle, 27 gollü Mbappe’nin ardından ikinci sırayı alan Depay, Hollanda formasıyla çıktığı son üç maçta beş gol kaydetti.

Polonya’nın turnuvanın sonuna dek ilerleme ihtimali zayıf olsa da, dünyanın sayılı golcülerinden Robert Lewandowski’nin adını burada anmamak olmaz.

Bayern Münih formasıyla Bundesliga’da 29 maçta 41 gol gibi inanılmaz bir istatistiğe ulaşan Lewa, milli takımla büyük turnuvalarda çıktığı 11 maçta sadece 2 golde kaldı.

Sürpriz adaylar

Euro 2016’da altı golle Altın Ayakkabı’yı kazanan Antoine Griezmann, bu altı golün beşini grup aşamasından sonra kaydetmişti. Ancak Mbappe’nin yükselişi ve Benzema’nın dönüşü, Barcelonalı oyuncunun gol yükünü sırtlama ihtimalini azaltıyor.

Juventus’ta sezonu 20 golle kapatan İspanyol Alvaro Morata, 2016/17’den bu yana en iyi sezonunu geçirdi.

Beş yıldır Lazio formasıyla istikrarlı bir çizgi yakalayan Ciro Immobile, 219 maçta 150 gol atarak üst düzey bir golcü olduğunu kanıtladı.

Chelsea’deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Timo Werner, sezonu 12 golle tamamladı, ancak Alman oyuncunun kalitesi su götürmez.

İngiltere’den Real Madrid’e gittiğinden bu yana zorlu günler geçiren Eden Hazard, buna rağmen Belçika’nın en önemli silahlarından biri olacak.