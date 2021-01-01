Euro 2020 öncesinde Türkiye'nin grubundaki İtalya'yı bekleyen tehlike

Avrupa Süper Ligi, Euro 2020'nin favorileri arasında yer alan İtalya'yı zor durumda bırakabilir.

Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi'nin yankıları devam ederken, UEFA ve FIFA'nın 12 büyük kulübün oluşturduğu bu yeni lige yaptırımları da merakla bekleniyor.

UEFA Başkanı Ceferin'in bu ligde yer alan oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda yer alamacağını açıklamasının ardından gözler Euro 2020'ye çevrildi.

İtalya'yı bekleyen tehlike

UEFA'nın bu takımlarda oynayan oyuncuların Euro 2020'de yer almasına izin vermemesi halinde bu durumdan en fazla etkilenen takımlardan biri de Türkiye'nin turnuvanın açılış maçını oynayacağı İtalya olacak.

Roberto Mancini yönetiminde turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya'da bu takımlardan 10 oyuncu bulunuyor.

Kadrosunda Avrupa Süper Ligi'nde yer alan bu 12 takımda forma giyen oyunculardan Gianluigi Donnarumma (Milan), Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (Juventus), Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Stefano Sensi (Inter), Jorginho ve Emerson (Chelsea) gibi oyuncular bulunan İtalya bu oyuncuları kullanamazsa büyük bir yara alacak.

Alternatif kadro

12 Avrupa Süper Ligi takımı oyuncularının bulunmadığı İtalya kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Savunma: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Orta saha: Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Hücum: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain)

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