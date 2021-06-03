EURO 2020 ne zaman başlıyor? Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin maçları ne zaman?

2020 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Peki EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte tüm detaylar...

2020 yazında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonas pandemi koşulları nedeniyle 1 yıl ertelenmişti.

A Milli Futbol Takımımızın Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile katılmak için mücadele ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı.

Elemelerin ardından turnuvaya katılım hakkı kazanan Milliler, A Grubu'nda mücadele edecek.

2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor?

12 ülkeden 12 şehrin ev sahipliğini yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası 12 Haziran 2021 - 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin grubunda hangi ülkeler var?

A Grubu Türkiye İtalya Galler İsviçre

Türkiye, Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası A Grubu maç takvimi

Türkiye İtalya Galler İsviçre 11 Haziran: Türkiye - İtalya 11 Haziran: Türkiye - İtalya 12 Haziran: İsviçre - Galler 12 Haziran: İsviçre - Galler 16 Haziran: Türkiye - Galler 16 Haziran: İtalya - İsviçre 16 Haziran: Türkiye - Galler 16 Haziran: İtalya - İsviçre 20 Haziran: Türkiye - İsviçre 20 Haziran: İtalya - Galler 20 Haziran: İtalya - Galler 20 Haziran: Türkiye - İsviçre

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda grup açılış maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak. Ardından Milliler, 16 Haziran'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı takım, 20 Haziran'da ise İsviçre sınavına çıkacak.

A Grubu'nda takımlar maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü kentlerinde oynayacak.

Diğer gruplarda hangi ülkeler var?

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda; Danimarka, Belçika, Finlandiya ve Rusya mücadele edecek.

C Grubu'nda; Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek.

D Grubu'nda; İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İskoçya yer alacak. E Grubu'nda; İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya yer alırken F Grubu'nda ise; Portekiz, Fransa Almanya ve Macaristan kozlarını paylaşacak.

Maçlar hangi ülkelerde oynanacak?

İlk Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Bu sebeple EURO 2020 özel bir anlam taşıyor.

Turnuvada 24 takım yer alıyor ve maçların 12 farklı kentte oynanması öngörülüyordu ancak son olarak Bilbao'nun çıkartılmasıyla bu sayı 11 kente düştü.

Avrupa Şampiyonası tarihinde yalnızca EURO 2000 ve EURO 2008 iki ülkede organize edilmişti.

EURO 2000'e Hollanda ve Belçika ev sahipliği yaparken EURO 2008'de misafirleri Avusturya ve İsviçre ağırlamıştı.

Bu yaz düzenlenen turnuvada ise altı grup da maçlarını farklı farklı ülkelerde oynayacak.