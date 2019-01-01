EURO 2020 kurası ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi. Peki Milliler, kuraya kaçıncı torbadan katılacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu dokuzuncu maçında A Milli Takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İzlanda'yı konuk etti. 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar, 1 maç kala EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.

A Milli Takım, gruptaki son maçında 17 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 kurası ne zaman?

EURO 2020 finaller aşaması için kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

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Açılış maçının İtalya'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takım, doğrudan finallere katılım hakkı kazanıyor. Finallere katılacak diğer 4 takımı belirlemek için 26-31 Mart 2020 tarihlerinde yarı finaller ve finallerden oluşan play-off aşaması düzenlenecek. Bu mini turnuva sonrası EURO 2020'ye katılacak diğer 4 takım belli olacak.

, kuraya kaçıncı torbadan katılacak?

1. torbada yer alacak olan 6 ülkeyi, elemelerdeki grup performansları belirliyor. Bu 6 ülke için gerekli kriterler ise şu şekilde:

Gruptaki pozisyon Puan Gol farkı Atılan gol sayısı Atılan deplasman golü sayısı Galibiyet sayısı Deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı 2018-19 genel sıralaması 6 takımlı gruplarda son sıradaki takımla oynanan maçlar dikkate alınmaz.

An itibarıyla gruptaki 9 maçından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, grubu lider tamamlarsa en iyi 6 ülke arasında yer alma ihtimalini güçlendirerek kuraya 1. torbadan girme hakkı elde edebilir. Ancak bu durumun netlik kazanabilmesi için Türkiye'nin grubu lider tamamlaması ve diğer grup liderlerinin maçlarını beklemesi gerekiyor.