EURO 2020: Kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada? Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

H Grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, EURO 2020'ye doğrudan katılım hakkı aldı. Peki Milliler, kuraya kaçıncı torbadan katılacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu spon maçında Andorra'ya konuk olan A Milli Takım, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Grubunda ilk iki sırada yer almayı daha önceden garantileyen milliler, gözünü turnuvadaki rakiplerimizi belirleyecek kura çekimine çevirdi.

EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

EURO 2020 finaller aşaması için kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Açılış maçının İtalya'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 20 takım, doğrudan finallere katılım hakkı kazanıyor. Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak 'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

kuraya kaçıncı torbadan katılacak?

Eleme gruplarında en iyi performans sergileyen iki grup ikincisi takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

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Elemelerde bazı gruplar altılı, bazıları ise beşli olduğu için takımlar arasındaki şartların eşitlenmesi için farklı bir yöntem kullanılıyor. Türkiye'ninki gibi altı takımın bulunduğu gruplarda grup sonuncusuna karşı alınan puanlar, ülkelerin derecelerini hesaplarken genel puanına dahil edilmiyor. Bu nedenle 23 puanlı Türkiye, 17 puanda olarak sayılıyor ve ay-yıldızlı ekip eleme aşamalarındaki en iyi iki grup ikincisinden birisi olamadığı için kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Ülkelerin torbalara nasıl yerleşeceğini eleme gruplarındaki performansları belirliyor. Bu yerleştirme için belirlenen kriterler şu şekilde:

Gruptaki sıralaması Puan Averaj Atılan gol sayısı Atılan deplasman golü sayısı Galibiyet sayısı Deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı UEFA Ülkeler Sıralaması'ndaki konumu

Not: 6 takımlı gruplarda son sıradaki takımla oynanan maçlar dikkate alınmaz.

1. TORBA 2. TORBA Grup birincisi #1 Grup birincisi #7 Grup birincisi #2 Grup birincisi #8 Grup birincisi #3 Grup birincisi #9 Grup birincisi #4 Grup birincisi #10 Grup birincisi #5 Grup ikincisi #1 Grup birincisi #6 Grup ikincisi #2 3. TORBA 4. TORBA Grup ikincisi #3 Grup ikincisi #9 Grup ikincisi #4 Grup ikincisi #10 Grup ikincisi #5 Play-off galibi - A Grup ikincisi #6 Play-off galibi - B Grup ikincisi #7 Play-off galibi - C Grup ikincisi #8 Play-off galibi - D

Türkiye'nin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri

Millilerin EURO 2020 gruplarında 1., 2. ve 4. torbada yer alan takımlarla eşleşebilecek. Buna göre ay-yıldızlı ekibin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle: