Euro 2020 için hazır olan Karim Benzema'dan Kylian Mbappe'ye övgü

Almanya maçı için yüzde 100 hazır olduğunu söyleyen Karim Benzema, Kylian Mbappe ile birlikte oynamayı dört gözle bekliyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Bulgaristan'a karşı oynanan son hazırlık maçında, altı yıl sonra milli takıma çağrılan Karim Benzema'yı ilk 11'de başlattı.

33 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın 3-0 kazandığı mücadelenin 41. dakikasında rakip defans oyuncusu Ivan Turitsov'un müdahalesiyle yerde kaldı ve yerini Olivier Giroud'ya bıraktı.

Sakatlık korkusunu üzerinden attığını söyleyen Benzema, Euro 2020 için yüzde yüz hazır olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Deschamps, maç sonrası sakatlığın ciddi olmadığını ve Benzema'nın salı günü oynanacak Almanya maçı öncesi antrenmanlara geri döndüğünü açıkladı.

Real Madrid forveti ise Telefoot'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Çok iyiyim. Dün takımla antrenmanlara devam edebildim. Acı yoktu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçırmak zorunda kalabileceğim gerçeğini hiç düşünmedim.

"Büyük bir acıydı ama sadece bir darbeydi. Zorlamamak için sahada daha fazla kalmama gerek yoktu, ben de oyundan çıkmaya karar verdim.

"Çok iyi bir sağlık personelimiz var, bu yüzden her şey çok hızlı bir şekilde yapıldı. Dün takımla antrenmana devam ettiysem, bunun nedeni rahatsızlığım, ağrımın olmamasıydı.

"Kendimi iyi hissediyorum, spor salonunda çalıştım, bu yüzden yüzde yüz hazırım."

Benzema'nın milli takımdaki istatistikleri

2015 yılında bir seks kaseti skandalına karıştığı iddiasıyla Fransa kadrosundan sürgün edilen Benzema, Fransa Milli Takımı formasını ilk kez, sekiz yıl önce Lyon'da oynarken giydi ve 81 karşılaşmaya çıktı.

Real Madrid'in santrforunun, 'Horozlar' adına 27 golü bulunuyor.

Benzema'nin Mbappe ile ilişkisi

Benzema, Fransa'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmasına yardımcı olan Paris Saint-Germain süperstarı Mbappe ile birlikte Euro 2020'de başarı için ter dökecek.

Real Madrid'in golcüsü, 22 yaşındaki oyuncuyla çalışmaktan keyif alıyor ve ülkesi için bir kez daha en büyük sahneye adım atmaya hazır olduğunu söylüyor.

"Mbappe'yi televizyonda görmüştüm ve ona karşı kulüp düzeyinde oynamıştım. Genç yaşına göre şimdiden en iyilerden biri.

"Onunla oynamayı çok seviyorum. Çok eğleniyorum çünkü o her an fark yaratabilecek biri.

"Hızlı gidiyor, tek dokunuşla oynamayı biliyor, kazanmayı biliyor, her şeyi nasıl yapacağını biliyor. Fransa'nın onun gibi bir oyuncuya sahip olması önemli.

"Futbolda her zaman geliştirilecek şeyler vardır, ancak önemli maçlarda asıl olan orada olmak ve bir fark yaratmaktır."

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