İngiltere'den UEFA'ya EURO 2020 teklifi

İngiltere, 12 ülke tarafından düzenlenmesi beklenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı tek başına düzenlemek için UEFA'ya teklif yaptı

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında, 12 ülke tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanan ve yazın oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın UEFA tarafından tek ülkede oynatılabileceği haberlerine yer verilmişti. O tek ülkenin de İngiltere olacağı belirtilmişti.

Bu haberi doğrulayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz basınına; "Ülkemiz mevcut planda bazı grup maçları ile iki yarı final ve final maçına ev sahipliği yapacak. Biz turnuvanın tamamını İngiltere'de düzenlemeye talibiz. Bu isteğimizi UEFA'ya da ilettik. En doğru kararı alacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Taraftarlar stadyumlara dönüyor

Aşılama hızlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Johnson, spor müsabakalarındaki seyirci kısıtlamalarının 17 Mayıs'tan sonra yüksek ihtimalle kaldırılacağını ifade etti.

Ceferin mevcut formattan yana

İngiliz basınında çıkan bir diğer haberlere göre ise, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 12 ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası formatının olduğu gibi uygulanmasını istiyor.

11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, Azerbaycan, Almanya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İrlanda, İskoçya, Macaristan, İtalya, Romanya ve Rusya'da oynanması planlanıyor.

İngilizler Dünya Kupası'na aday olacak

İngiltere, 2030 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası için İrlanda ile ortak aday olmak istiyor. Bu konuya da değinen Başbakan Johnson; "Dünya Kupası'nın 100. yılında futbolu evine getirmek istiyoruz. 2030 Dünya Kupası için doğru adresin İngiltere olduğuna inanıyoruz. Eğer gerçekleşirse, futbol ve ülkemiz için harika olur" dedi.

2030 Dünya Kupası için diğer adaylar

İngiltere dışında 2030 Dünya Kupası'na talip ülkeler var. O ülkeler şu şekilde;

Fas - Cezayir - Tunus

Uruguay - Arjantin - Paraguay

Romanya - Yunanistan - Bulgaristan - Sırbistan

İspanya - Portekiz

Kamerun

Mısır

Kolombiya - Ekvador - Peru