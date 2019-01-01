EURO 2020 Elemeleri hakkında bilgiler

EURO 2020 hakkında bilmeniz gereken her şey...

EURO 2020 elemeleri başladı. İşte Türkiye Milli Takımı'nın da mücadele edeceği elemeler hakkında bilmeniz gerekenler.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri başladı. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol turnuvası olan EURO 2020 önümüzdeki yaz düzenlenecek. Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 ilk kez bir ev sahibi olmadan oynanacak. İşte EURO 2020 elemeleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Takımlar EURO 2020'ye nasıl katılacak?

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek turnuva için takımlar 10 grupta oynanan eleme maçlarında belirlenecek. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 20 takım finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de 'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

'nin grubunda kimler var?

Türkiye Milli Takımı EURO 2020'ye katılabilmek için H Grubu'nda son Dünya Kupası şampiyonu ve son yılların yükselen takımı İzlanda ile karşılaşacak. Millilerin diğer rakipleri ise Arnavutluk, Moldova ve Andorra olacak.

A Milli Takımın fikstürü ise şöyle;

22 Mart 2019: Arnavutluk-Türkiye

25 Mart 2019: Türkiye-Moldova

8 Haziran 2019: Türkiye-Fransa

11 Haziran 2019: İzlanda-Türkiye

7 Eylül 2019: Türkiye-Andorra

10 Eylül 2019: Moldova-Türkiye

11 Ekim 2019: Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim 2019: Fransa-Türkiye

14 Kasım 2019: Türkiye-İzlanda

17 Kasım 2019: Andorra-Türkiye

Elemelerdeki diğer gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: , , , Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: , , , Estonya, Beyaz

D GRUBU: İsviçre, , İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: , , Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU: , , İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

I GRUBU: , Rusya, İskoçya, Güney Kıbrıs, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, , Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Gruplarda puan eşitliğinde sıralama nasıl belirlenir?

Eleme gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılacak. Peki puan eşitliğinde sıralama nasıl olacak?

1- Öncelikle takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan

2- Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı

3- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı

4- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan deplasman gol sayısı

5- 1-4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-4 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 6-10 kriterler uygulanır.

6- Gruptaki gol farkı

7- Gruptaki atılan gol sayısı

8- Gruptaki atılan deplasman gol sayısı

9- Gruptaki galibiyet sayısı

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10- Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı

11- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)

12- 2018-19 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması