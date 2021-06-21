Euro 2020 gruptan çıkan takımlar son 16 turu eşleşmeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı giderek artıyor. Son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarında sona yaklaşılıyor. Bazı gruplarda maçlar tamamlandı ve bir üst tura yükselen takımlar belli oldu.

Son 16 turunun ilk eşleşmesi A Milli Takımı'nda yer aldığı A Grubu lider tamamlayan İtalya ile C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avusturya oldu.

İtalya, A Grubu'nda sahaya çıktığı karşılaşmaların tamamını kazanarak dokuz puan topladı. Avusturya ise C Grubu'nda Kuzey Makedonya ve Ukrayna'ya üstünlük sağlayarak topladığı altı puanla Hollanda'nın ardından ikinci oldu.

Gruplarda ilk ikiyi sırayı alan takımlar

Euro 2020'de şimdiye kadar A ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Son 16 turundaki eşleşmeler de gruplardaki maçlar tamamlandıkça belli oluyor.

A Grubu: İtalya ve Galler

C Grubu: Hollanda ve Avusturya

Son 16 turu eşleşmeleri

İtalya - Avusturya