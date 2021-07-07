Euro 2020 gol krallığı yarışı: Euro 2020'nin gol kralı kim?
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başladı.
Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanırken yıldız oyuncular arasında da kıyasıya bir gol krallığı mücadelesi var. Avrupa Şampiyonları tarihinde beş kez ile bu turnuvada en fazla forma şansı bulan Ronaldo toplamda 14 gole ulaşarak en golcü isim oldu.
Euro 2020'de gol sayıları
|OYUNCU
|ÜLKE
|GOL SAYISI
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|5
|Patrik Schick
|Çekya
|5
|Harry Kane
|İngiltere
|4
|Romelu Lukaku
|Belçika
|4
|Karim Benzema
|Fransa
|4
|Emil Forsberg
|İsveç
|4
|Robert Lewandowki
|Polonya
|3
|Haris Seferovic
|İsviçre
|3
|Raheem Sterling
|İngiltere
|3
|Alvaro Morata
|İspanya
|3
|Kasper Dolberg
|Danimarka
|3
|Xherdan Shaqiri
|İsviçre
|3
|Georginio Wijnaldum
|Hollanda
|3
|Federico Chiesa
|İtalya
|2
|Denzel Dumfries
|Hollanda
|2
|Andriy Yarmolenko
|Ukrayna
|2
|Thorgan Hazard
|Belçika
|2
|Roman Yaremchuk
|Ukrayna
|2
|Lorenzo Insigne
|İtalya
|2
|Manuel Locatelli
|İtalya
|2
|Ciro Immobile
|İtalya
|2
|Memphis Depay
|Hollanda
|2
|Kai Havertz
|Almanya
|2
|Pablo Sarabia
|İspanya
|2
|Yussuf Poulsen
|Danimarka
|2
Euro 2020 tarihinin en golcü oyuncuları
Cristiano Ronaldo gol sayısını 14'e yükselterek turnuva tarihinin en golcü ismi oldu.
|OYUNCU
|ÜLKE
|MAÇ SAYISI
|GOL
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|24
|14
|Michel Platini
|Fransa
|5
|9
|Alan Shearer
|İngiltere
|9
|7
|Antoine Griezmann
|Fransa
|8
|7
|Ruud van Nistelrooy
|Hollanda
|8
|6
|Patrick Kluivert
|Hollanda
|9
|6
|Wayne Rooney
|İngiltere
|11
|6
|Thierry Henry
|Fransa
|11
|6
|Zlatan Ibrahimovic
|İsveç
|13
|6
|Nuno Gomes
|Portekiz
|14
|6