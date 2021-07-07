Euro 2020 gol krallığı yarışı: Euro 2020'nin gol kralı kim?

Euro 2020 heyecanı devam ederken bir yandan da yıldız oyuncular arasında gol krallığı yarışı sürüyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başladı.

Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanırken yıldız oyuncular arasında da kıyasıya bir gol krallığı mücadelesi var. Avrupa Şampiyonları tarihinde beş kez ile bu turnuvada en fazla forma şansı bulan Ronaldo toplamda 14 gole ulaşarak en golcü isim oldu.

Euro 2020'de gol sayıları

OYUNCU ÜLKE GOL SAYISI Cristiano Ronaldo Portekiz 5 Patrik Schick Çekya 5 Harry Kane İngiltere 4 Romelu Lukaku Belçika 4 Karim Benzema Fransa 4 Emil Forsberg İsveç 4 Robert Lewandowki Polonya 3 Haris Seferovic İsviçre 3 Raheem Sterling İngiltere 3 Alvaro Morata İspanya 3 Kasper Dolberg Danimarka 3 Xherdan Shaqiri İsviçre 3 Georginio Wijnaldum Hollanda 3 Federico Chiesa İtalya 2 Denzel Dumfries Hollanda 2 Andriy Yarmolenko Ukrayna 2 Thorgan Hazard Belçika 2 Roman Yaremchuk Ukrayna 2 Lorenzo Insigne İtalya 2 Manuel Locatelli İtalya 2 Ciro Immobile İtalya 2 Memphis Depay Hollanda 2 Kai Havertz Almanya 2 Pablo Sarabia İspanya 2 Yussuf Poulsen Danimarka 2

Euro 2020 tarihinin en golcü oyuncuları

Cristiano Ronaldo gol sayısını 14'e yükselterek turnuva tarihinin en golcü ismi oldu.