Euro 2020 gol krallığı yarışı: Euro 2020'nin gol kralı kim?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başladı.
Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanırken yıldız oyuncular arasında da kıyasıya bir gol krallığı mücadelesi var. Kariyerinde katıldığı dört Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasında dokuz kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo bir gol daha atması halinde Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin en golcü ismi olacak.
Cristiano Ronaldo şu anda zirveyi efsane Fransız oyuncu Michel Platini ile paylaşıyor.
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Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Antoine Griezmann ise altı golle dördüncü sırada. Yıldız oyuncu bu turnuvada Ronaldo'dan daha fazla gol atmayı başarırsa zirveyi alacak.
Euro 2020'de gol sayıları
|OYUNCU
|ÜLKE
|GOL SAYISI
|Romelu Lukaku
|Belçika
|2
|Patrik Schick
|Çekya
|2
|Goran Pandev
|Kuzey Makedonya
|1
|Andriy Yarmolenko
|Ukrayna
|1
|Georginio Wijnaldum
|Hollanda
|1
|Marko Arnautovic
|Avusturya
|1
|Ciro Immobile
|İtalya
|1
|Lorenzo Insigne
|İtalya
|1
|Michael Gregoritsch
|Avusturya
|1
|Thomas Meunier
|Belçika
|1
|Joel Pohjanpola
|Finlandiya
|1
|Raheem Sterling
|İngiltere
|1
|Kieffer Moore
|Galler
|1
|Breel Embolo
|İsviçre
|1
|Wout Weghorst
|Hollanda
|1
|Stefan Lainer
|Avusturya
|1
|Roman Yaremchuk
|Ukrayna
|1
|Denzel Dumfries
|Hollanda
|1
Euro 2020 tarihinin en golcü oyuncuları
Cristiano Ronaldo ile Michel Platini'nin zirveyi paylaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü ismi olmak için de oyuncular bir yarış içinde. Portekizli oyuncu bir gol daha atarsa turnuva tarihine geçecek. İşte en golcü isimler...
|OYUNCU
|ÜLKE
|MAÇ SAYISI
|GOL
|Michel Platini
|Fransa
|5
|9
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|21
|9
|Alan Shearer
|İngiltere
|9
|7
|Antoine Griezmann
|Fransa
|7
|6
|Ruud van Nistelrooy
|Hollanda
|8
|6
|Patrick Kluivert
|Hollanda
|9
|6
|Wayne Rooney
|İngiltere
|11
|6
|Thierry Henry
|Fransa
|11
|6
|Zlatan Ibrahimovic
|İsveç
|13
|6
|Nuno Gomes
|Portekiz
|14
|6