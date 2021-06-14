Euro 2020 gol krallığı yarışı: Euro 2020'nin gol kralı kim?

Euro 2020 heyecanı devam ederken bir yandan da yıldız oyuncular arasında gol krallığı yarışı sürüyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başladı.

Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanırken yıldız oyuncular arasında da kıyasıya bir gol krallığı mücadelesi var. Kariyerinde katıldığı dört Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasında dokuz kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo bir gol daha atması halinde Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin en golcü ismi olacak.

Cristiano Ronaldo şu anda zirveyi efsane Fransız oyuncu Michel Platini ile paylaşıyor.

Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Antoine Griezmann ise altı golle dördüncü sırada. Yıldız oyuncu bu turnuvada Ronaldo'dan daha fazla gol atmayı başarırsa zirveyi alacak.

Euro 2020'de gol sayıları

OYUNCU ÜLKE GOL SAYISI Romelu Lukaku Belçika 2 Patrik Schick Çekya 2 Goran Pandev Kuzey Makedonya 1 Andriy Yarmolenko Ukrayna 1 Georginio Wijnaldum Hollanda 1 Marko Arnautovic Avusturya 1 Ciro Immobile İtalya 1 Lorenzo Insigne İtalya 1 Michael Gregoritsch Avusturya 1 Thomas Meunier Belçika 1 Joel Pohjanpola Finlandiya 1 Raheem Sterling İngiltere 1 Kieffer Moore Galler 1 Breel Embolo İsviçre 1 Wout Weghorst Hollanda 1 Stefan Lainer Avusturya 1 Roman Yaremchuk Ukrayna 1 Denzel Dumfries Hollanda 1

Euro 2020 tarihinin en golcü oyuncuları

Cristiano Ronaldo ile Michel Platini'nin zirveyi paylaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü ismi olmak için de oyuncular bir yarış içinde. Portekizli oyuncu bir gol daha atarsa turnuva tarihine geçecek. İşte en golcü isimler...