EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin kalan maçları ayrı ayrı hangi kanalda?

Depo Photos

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elemeler, grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Peki, A Milli Takım'ın kalan maçları hangi kanalda yayınlanacak?