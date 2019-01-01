EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin kalan maçları ayrı ayrı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 5 maçı geride bıraktı.
H Grubu'nda 12 puanla 2. sırada bulunan A Milli Takım, 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. İlk olarak Arnavutluk karşısında 2-0 kazanan ay yıldızlı ekip, sonrasında Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Gruptaki tek yenilgisini İzlanda karşısında 2-1'lik skorla alan A Milliler, son olarak İstanbul'da oynanan mücadelede Andorra'yı 89. dakikada gelen golle 1-0 ile geçmeyi bildi.
EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin kalan maçlarına ayrı ayrı hangi kanalda?
Şenol Güneş ve öğrencileri, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile kozlarını paylaşacak.
10 Eylül Salı günü saat 21:45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Türkiye'nin kalan maçlarının yayıncısı ise henüz belli değil.
A Milli Takım'ın kalan maçları şu şekilde:
11 Eylül | Türkiye - Arnavutluk
14 Eylül | Fransa - Türkiye
14 Kasım | Türkiye - İzlanda
17 Kasım | Andorra - Türkiye