Avrupa Şampiyonası Eleme

EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin kalan maçları ayrı ayrı hangi kanalda?

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elemeler, grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Peki, A Milli Takım'ın kalan maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 5 maçı geride bıraktı.

H Grubu'nda 12 puanla 2. sırada bulunan A Milli Takım, 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. İlk olarak Arnavutluk karşısında 2-0 kazanan ay yıldızlı ekip, sonrasında Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Gruptaki tek yenilgisini İzlanda karşısında 2-1'lik skorla alan A Milliler, son olarak İstanbul'da oynanan mücadelede Andorra'yı 89. dakikada gelen golle 1-0 ile geçmeyi bildi.

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EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin kalan maçlarına ayrı ayrı hangi kanalda?

Şenol Güneş ve öğrencileri, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile kozlarını paylaşacak.

10 Eylül Salı günü saat 21:45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye'nin kalan maçlarının yayıncısı ise henüz belli değil.

A Milli Takım'ın kalan maçları şu şekilde:

11 Eylül | Türkiye - Arnavutluk

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14 Eylül | Fransa - Türkiye

14 Kasım | Türkiye - İzlanda

17 Kasım | Andorra - Türkiye

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