EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (12 Ekim 2019)

EURO 2020 Elemeleri'nde grup maçları 4 karşılaşmayla devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup elemelerinde 12 Ekim Cumartesi günü 4 karşılaşma oynandı. Günün geri kalanında oynanacak 4 maç ile grup karşılaşmalarının 7. haftası sona erecek.

Bosna Hersek 4-1 Finlandiya

J Grubu'nda Bosna Hersek, sahasında Finlandiya'yı ağırladı. forması giyen Edin Visca, Bosna Hersek ile ilk 11'de başlasa da 18. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Onun yerine giren Izet Hajrovic, 29. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Miralem Pjanic'in penaltısı ile fark 2'ye çıktı ve ilk yarı 2-0 Bosna üstünlüğü ile sonuçlandı. 58'de Pjanic, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Armin Hodzic, 73'te farkı 4'e çıkardı. Finlandiya'nın tek golü 79'da Joel Pohjanpolo ile geldi. Bosna Hersek, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Finlandiya ise 12 puanda kaldı.

Gürcistan 0-0 İrlanda

D Grubu'nda Gürcistan, sahasında İrlanda'yı ağırladı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Lider İrlanda puanını 12'e yükseltirken Gürcistan 5 puanla 4. sırada kaldı.

1-0 İsviçre

D Grubu'nun bir diğer mücadelesinde Danimarka, sahasında ağırladığı İsviçre'yi 84'te Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 12'ye çıkaran Danimarka 2. sıradaki yerini korudu; İsviçre ise 8 puanla 3. sırada kaldı.

Faroe Adaları 0-3 Romanya

F Grubu'nda Romanya, deplasmanda Faroe Adalarını George Puskas, Alexandru Mitrita, Cladiu Keşerü'nün golleriyle 3-0 yendi. Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile forması giyen Florin Andone, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Romanya, bu maçla puanını 13'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Faroe Adaları ise 0 puanla son sırada yer aldı.