Euro 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (11 Ekim 2019)
Euro 2020 Elemeleri'nde 7. haftanın ikinci günü sona erdi. Türkiye son dakikada attığı golle Arnavutluk'u 1-0 yenerken, Fransa da İzlanda deplasmanından galibiyet döndü. Gecenin sürprizine ise İngiltere'yi 2-1 yenen Çekya imza attı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Bulgaristan ve Karadağ umutlarını tüketti
A grubunun son iki sırasında bulunan Karadağ ile Bulgaristan golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 3'e çıkardı ve gruptan çıkma şanslarını oldukça zor soktu.
B grubunda sürpriz çıkmadı
Son Avrupa Şampiyou Portekiz, Lüksemburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Guedes'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. 5 maçlı Portekiz bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Lüksemburg ise 4 puanda kaldı. Portekiz bir sonraki maçta Ukrayna ile karşılaşacak.
Litvanya'yı konuk eden Ukrayna ise sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Ev sahibinin golleri 29 ve 58'nci dakikalarda Ruslan Malinovsky ile geldi. 6 maçı geride bırakan Ukrayna 16 puanla bu grupta liderliğini sürdürüyor.
Andorra ilk galibiyetini aldı
Türkiye'nin de bulunduğu H grubunda son iki sırada yer alan Andorra ile Moldova karşılaştı. Moldova'da 55. dakikada Ginsari kırmızı kart görürken Andorra'ya ilk galibiyetini getiren golü Marc Vales kaydetti.