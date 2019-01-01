Euro 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (11 Ekim 2019)

Sürprizlerin yaşandığı ve zorlu maçların oynandığı günde Portekiz ve Ukrayna maçlarını kazanırken Karadağ ve Bulgaristan elemelere havlu attı.

Elemeleri'nde 7. haftanın ikinci günü sona erdi. son dakikada attığı golle Arnavutluk'u 1-0 yenerken, da İzlanda deplasmanından galibiyet döndü. Gecenin sürprizine ise İngiltere'yi 2-1 yenen Çekya imza attı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Bulgaristan ve Karadağ umutlarını tüketti

A grubunun son iki sırasında bulunan Karadağ ile Bulgaristan golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 3'e çıkardı ve gruptan çıkma şanslarını oldukça zor soktu.

B grubunda sürpriz çıkmadı

Son Avrupa Şampiyou , Lüksemburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip Bernardo Silva, ve Gonçalo Guedes'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. 5 maçlı Portekiz bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Lüksemburg ise 4 puanda kaldı. Portekiz bir sonraki maçta ile karşılaşacak.

Litvanya'yı konuk eden Ukrayna ise sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Ev sahibinin golleri 29 ve 58'nci dakikalarda Ruslan Malinovsky ile geldi. 6 maçı geride bırakan Ukrayna 16 puanla bu grupta liderliğini sürdürüyor.

Andorra ilk galibiyetini aldı

Türkiye'nin de bulunduğu H grubunda son iki sırada yer alan Andorra ile Moldova karşılaştı. Moldova'da 55. dakikada Ginsari kırmızı kart görürken Andorra'ya ilk galibiyetini getiren golü Marc Vales kaydetti.