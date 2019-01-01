Euro 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları (16 Kasım 2019)
C Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Hollanda deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kaldı ve zirvedeki yerini kaybetti. Sahasında Beyaz Rusya'yı 4-0 mağlup eden Almanya ise grupta ilk sıraya adını yazdırmış oldu.
I Grubu'nda ilk iki sırada yer almayı garantileyen Rusya ve Belçika, liderlik için Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip zorlu Rusya deplasmanında yıldız oyuncularıyla rahat bir oyun sergiledi ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Hırvatistan da yenik düştüğü maçta Slovakya'yı mağlup etti ve ilk sıraya adını yazdırdı.
Euro 2020 Elemeleri'nde bugün oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
C Grubu
Almanya - Beyaz Rusya: 4-0
Kuzey İrlanda - Hollanda: 0-0
E Grubu
Azerbaycan - Galler: 0-2
Hırvatistan - Slovakya: 3-1
G Grubu
Slovenya - Letonya: 1-0
Avusturya - Makedonya: 2-1
İsrail - Polonya: 1-2
I Grubu
Güney Kıbrıs - İskoçya: 1-2
San Marino - Kazakistan: 1-3
Rusya - Belçika: 1-4