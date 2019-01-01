Euro 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları (16 Kasım 2019)

Euro 2020 elemelerinde C, E, G ve I gruplarında bugün 10 maç oynandı.

C Grubu'nda liderlik mücadelesi veren deplasmanda ile golsüz berabere kaldı ve zirvedeki yerini kaybetti. Sahasında Beyaz 'yı 4-0 mağlup eden ise grupta ilk sıraya adını yazdırmış oldu.

I Grubu'nda ilk iki sırada yer almayı garantileyen Rusya ve , liderlik için Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip zorlu Rusya deplasmanında yıldız oyuncularıyla rahat bir oyun sergiledi ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren da yenik düştüğü maçta Slovakya'yı mağlup etti ve ilk sıraya adını yazdırdı.

Elemeleri'nde bugün oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

C Grubu

Almanya - Beyaz Rusya: 4-0

Kuzey İrlanda - Hollanda: 0-0

E Grubu

Azerbaycan - : 0-2

Hırvatistan - Slovakya: 3-1

G Grubu

Slovenya - Letonya: 1-0

- Makedonya: 2-1

İsrail - : 1-2

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I Grubu

Güney Kıbrıs - İskoçya: 1-2

San Marino - Kazakistan: 1-3

Rusya - Belçika: 1-4