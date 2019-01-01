Euro 2020 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları (14 Kasım 2019)

Euro 2020 Elemeleri'nin 9. haftası 7 maçla başladı.

elemelerinin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan , Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak Euro 2020 finallerine kalmayı garantiledi.

Diğer öne çıkan maçta , konuk ettiği Moldova'yı 2-1 mağlup ederek H Grubu'nda 22 puanla liderliğe yükseldi ve Euro 2020 vizesi aldı.

A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

, yıldız oyuncusu 'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekiz'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

B Grubu

-Lüksemburg: 3-2

Portekiz-Litvanya: 6-0

H Grubu

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Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk-Andorra: 2-2