Euro 2020 elemeleri: Gruplar, fikstür, sonuçlar, Türkiye'nin maçları

A Milli Takım'ın da mücadele ettiği EURO 2020 elemelerine dair bilmeniz gerekenler.

Avrupa Futbol Şampiyonası bu yıl 16. defa düzenlenecek ve tarihte ilk defa, turnuvanın 60. doğum günü şerefine, kıta çapında çok sayıda ülkede oynanacak.

UEFA'ya bağlı 55 federasyonun milli takımları bu önemli turnuvada yerlerini alabilmek için mücadele ediyorlar.

Elemelerdeki tüm gruplar, fikstür ve sonuçları aşağıdan takip edebilirsiniz...

elemelerinde gruplar, fikstür & sonuçlar

Not: Yanında yıldız işareti (*) olan takımlar, 'nde elde ettikleri netice nedeniyle, elemelerde play-off turunu garantilemiş durumdalar.

A Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 İngiltere* 3 3 0 0 +13 9 2 Kosova* 4 2 2 0 +2 8 3 Çekya 4 2 0 2 -2 6 4 Karadağ 4 0 2 2 -7 2 5 Bulgaristan 5 0 2 2 -6 2

A Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 22 Mart Bulgaristan 1-1 Karadağ 21:45 22 Mart İngiltere 5-0 Çekya 21:45 25 Mart Kosova 1-1 Bulgaristan 21:45 25 Mart Karadağ 1-5 İngiltere 21:45 7 Haziran Çekya 2-1 Bulgaristan 21:45 7 Haziran Karadağ 1-1 Kosova 21:45 10 Haziran Bulgaristan 2-3 Kosova 21:45 10 Haziran Çekya 3-0 Karadağ 21:45 7 Eylül Kosova 2-1 Çekya 16:00 7 Eylül İngiltere 4-0 Bulgaristan 19:00 11 Ekim Çekya - İngiltere 21:45 11 Ekim Karadağ - Bulgaristan 21:45 14 Ekim Bulgaristan - İngiltere 21:45 14 Ekim Kosova - Karadağ 21:45 14 Kasım Çekya - Kosova 22:45 14 Kasım İngiltere - Karadağ 22:45 17 Kasım Bulgaristan - Çekya 22:45 17 Kasım Kosova - İngiltere 22:45

B Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 * 5 4 1 0 +10 13 2 Lüksemburg 4 1 1 2 -1 4 3 * 3 1 1 1 -2 4 4 * 2 0 2 0 0 2 5 Litvanya 4 0 1 3 -7 1

B Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 22 Mart Lüksemburg 2-1 Litvanya 21:45 22 Mart Portekiz 0-0 Ukrayna 21:45 25 Mart Lüksemburg 1-2 Ukrayna 21:45 25 Mart Portekiz 1-1 Sırbistan 21:45 7 Haziran Litvanya 1-1 Lüksemburg 21:45 7 Haziran Ukrayna 5-0 Sırbistan 21:45 10 Haziran Sırbistan 4-1 Litvanya 21:45 10 Haziran Ukrayna 1-0 Lüksemburg 21:45 7 Eylül Litvanya 0-3 Ukrayna 19:00 7 Eylül Sırbistan - Portekiz 21:45 10 Eylül Litvanya - Portekiz 21:45 10 Eylül Lüksemburg - Sırbistan 21:45 11 Ekim Portekiz - Lüksemburg 21:45 11 Ekim Ukrayna - Litvanya 21:45 14 Ekim Litvanya - Sırbistan 21:45 14 Ekim Ukrayna - Portekiz 21:45 14 Kasım Portekiz - Litvanya 22:45 14 Kasım Sırbistan - Lüksemburg 22:45 17 Kasım Lüksemburg - Portekiz 17:00 17 Kasım Sırbistan - Ukrayna 17:00

C Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 4 4 0 0 +5 12 2 4 3 0 1 +9 9 3 * 3 2 0 1 +5 6 4 Belarus* 5 1 0 4 -7 3 5 Estonya 4 0 0 4 -12 0

Group C fixtures

Tarih Maç Saat (TSİ) 21 Mart Hollanda 4-0 Belarus 21:45 21 Mart Kuzey İrlanda 2-0 Estonya 21:45 24 Mart Hollanda 2-3 Almanya 21:45 24 Mart Kuzey İrlanda 2-1 Belarus 21:45 8 Haziran Estonya 1-2 Kuzey İrlanda 17:00 8 Haziran Belarus 0-2 Almanya 21:45 11 Haziran Belarus 0-1 Kuzey İrlanda 21:45 11 Haziran Almanya 8-0 Estonya 21:45 6 Eylül Estonya 1-2 Belarus 21:45 6 Eylül Almanya 2-4 Hollanda 21:45 9 Eylül Esontya - Hollanda 21:45 9 Eylül Kuzey İrlanda - Almanya 21:45 10 Ekim Belarus - Estonya 21:45 10 Ekim Hollanda - Kuzey İrlanda 21:45 13 Ekim Belarus - Hollanda 19:00 13 Ekim Estonya - Almanya 21:45 16 Kasım Almanya - Belarus 22:45 16 Kasım Kuzey İrlanda - Hollanda 22:45 19 Kasım Almanya - Kuzey İrlanda 22:45 19 Kasım Hollanda - Estonya 22:45

D Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 İrlanda 5 3 2 0 +4 11 2 * 4 2 2 0 +10 8 3 İsviçre 3 1 2 0 +2 5 4 Gürcistan* 4 1 0 3 -4 3 5 Cebelitarık 4 0 0 4 -12 0

D Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 23 Mart Gürcistan 0-2 İsviçre 16:00 23 Mart Cebelitarık 0-1 İrlanda 19:00 26 Mart İrlanda 1-0 Gürcistan 21:45 26 Mart İsviçre 3-3 Danimarka 21:45 7 Haziran Gürcistan 3-0 Cebelitarık 19:00 7 Haziran Danimarka 1-1 İrlanda 21:45 10 Haziran Danimarka 5-1 Gürcistan 21:45 10 Haziran İrlanda 2-0 Cebelitarık 21:45 5 Eylül Cebelitarık 0-6 Danimarka 21:45 5 Eylül İrlanda 1-1 İsviçre 21:45 8 Eylül Gürcistan - Danimarka 19:00 8 Eylül İsviçre - Cebelitarık 19:00 12 Ekim Gürcistan - İrlanda 19:00 12 Ekim Danimarka - İsviçre 19:00 15 Ekim Cebelitarık - Gürcistan 21:45 15 Ekim İsviçre - İrlanda 21:45 15 Kasım Danimarka - Cebelitarık 22:45 15 Kasım İsviçre - Gürcistan 22:45 18 Kasım Cebelitarık - İsviçre 7:45 18 Kasım İrlanda - Danimarka 7:45

E Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 Macaristan 4 3 0 1 +2 9 2 Slovakya 4 3 0 1 +5 9 3 4 2 0 2 0 6 4 4 2 0 2 -1 6 5 Azerbaycan 4 0 0 4 -8 0

E Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 21 Mart Hırvatistan 2-1 Azerbaycan 21:45pm 21 Mart Slovakya 2-0 Macaristan 21:45pm 24 Mart Galler 1-0 Slovakya 16:00pm 24 Mart Macaristan 2-1 Hırvatistan 19:00pm 8 Haziran Hırvatistan 2-1 Galler 16:00pm 8 Haziran Azerbaycan 1-3 Macaristan 19:00pm 11 Haziran Azerbaycan 1-5 Slovakya 19:00pm 11 Haziran Macaristan 1-0 Galler 21:45pm 6 Eylül Slovakya 0-4 Hırvatistan 21:45pm 6 Eylül Galler 2-1 Azerbaycan 21:45pm 9 Eylül Azerbaycan - Hırvatistan 19:00pm 9 Eylül Macaristan - Slovakya 21:45pm 10 Ekim Hırvatistan - Macaristan 21:45pm 10 Ekim Slovakya - Galler 21:45pm 13 Ekim Macaristan - Azerbaycan 19:00pm 13 Ekim Galler - Hırvatistan 21:45pm 16 Kasım Azerbaycan - Galler 20:00pm 16 Kasım Hırvatistan - Slovakya 22:45pm 19 Kasım Slovakya - Azerbaycan 22:45pm 19 Kasım Galler - Macaristan 22:45pm

F Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 İspanya 5 5 0 0 +10 15 2 İsveç* 5 3 1 1 +5 10 3 Norveç* 5 2 2 1 +3 8 4 Romanya 5 2 1 2 +5 7 5 Malta 5 1 0 4 -10 3 6 Faroe Adaları 5 0 0 5 -13 0

F Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 23 Mart Malta 2-1 Faroe Adaları 19:00 23 Mart İsveç 2-1 Romanya 19:00 23 Mart İspanya 2-1 Norveç 21:45 26 Mart Malta 0-2 İspanya 21:45 26 Mart İsveç 3-3 Norveç 21:45 26 Mart Romanya 4-1 Faroe Adaları 21:45 7 Haziran Faroe Adaları 1-4 İspanya 21:45 7 Haziran Norveç 2-2 Romanya 21:45 7 Haziran İsveç 3-0 Malta 21:45 10 Haziran Faroe Adaları 0-2 Norveç 21:45 10 Haziran Malta 0-4 Romanya 21:45 10 Haziran İspanya 3-0 İsveç 21:45 5 Eylül Faroe Adaları 0-4 İsveç 21:45 5 Eylül Norveç 2-0 Malta 21:45 5 Eylül Romanya 1-2 İspanya 21:45 8 Eylül İspanya - Faroe Adaları 16:00 8 Eylül Romanya - Malta 19:00 8 Eylül İsveç - Norveç 21:45 12 Ekim Faroe Adaları - Romanya 19:00 12 Ekim Malta - İsveç 21:45 12 Ekim Norveç - İspanya 21:45 15 Ekim Faroe Adaları - Malta 21:45 15 Ekim Romania - Norveç 21:45 15 Ekim İsveç - İspanya 21:45 15 Kasım Norveç - Faroe Adaları 22:45 15 Kasım Romanya - İsveç 22:45 15 Kasım İspanya - Malta 22:45 18 Kasım Malta - Norveç 22:45 18 Kasım İspanya - Romanya 22:45 18 Kasım İsveç - Faroe Adaları 22:45

G Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 5 4 0 1 +6 12 2 5 3 0 2 +7 9 3 Slovenya 5 2 2 1 +6 8 4 İsrail 5 2 2 1 +1 8 5 Kuzey Makedonya 5 1 2 2 -2 5 6 Letonya 5 0 0 5 -18 0

G Grubu fikstürü

Tarih Takım Saat (TSİ) 21 Mart Avusturya 0-1 Polonya 21:45 21 Mart Makedonya 3-1 Letonya 21:45 21 Mart İsrail 1-1 Slovenya 21:45 24 Mart İsrail 4-2 Avusturya 19:00 24 Mart Polonya 2-0 Letonya 21:45 24 Mart Slovenya 1-1 Makedonya 21:45 7 Haziran Avusturya 1-0 Slovenya 21:45 7 Haziran Makedonya 0-1 Polonya 21:45 7 Haziran Letonya 0-3 İsrail 21:45 10 Haziran Makedonya 1-4 Avusturya 21:45 10 Haziran Letonya 0-5 Slovenya 21:45 10 Haziran Polonya 4-0 İsrail 21:45 5 Eylül İsrail 1-1 Makedonya 21:45 6 Eylül Avusturya 6-0 Letonya 21:45 6 Eylül Slovenya 2-0 Polonya 21:45 9 Eylül Letonya - Makedonya 21:45 9 Eylül Polonya - Avusturya 21:45 9 Eylül Slovenya - İsrail 21:45 10 Ekim Avusturya - İsrail 21:45 10 Ekim Makedonya - Slovenya 21:45 10 Ekim Letonya - Polonya 21:45 13 Ekim Polonya - Makedonya 21:45 13 Ekim Slovenya - Avusturya 21:45 15 Ekim İsrail - Letonya 21:45 16 Kasım Slovenya - Letonya 20:00 16 Kasım Avusturya - Makedonya 22:45 16 Kasım İsrail - Polonya 22:45 19 Kasım Makedonya - İsrail 22:45 19 Kasım Letonya - Avusturya 22:45 19 Kasım Polonya - Slovenya 22:45

H Grubu

Poz Takım O G B M Av Puan 1 4 3 0 1 +9 9 2 4 3 0 1 +7 9 3 İzlanda 4 3 0 1 0 9 4 Arnavutluk 4 2 0 2 +2 6 5 Moldova 4 1 0 3 -8 3 6 Andorra 4 0 0 4 -10 0

H Grubu fikstürü

Takım Maç Saat (TSİ) 22 Mart Arnavutluk 0-2 Türkiye 21:45 22 Mart Andorra 0-2 İzlanda 21:45 22 Mart Moldova 1-4 Fransa 21:45 25 Mart Türkiye 4-0 Moldova 19:00 25 Mart Andorria 0-3 Arnavutluk 21:45 25 Mart Fransa 4-0 İzlanda 21:45 8 Haziran İzlanda 1-0 Arnavutluk 16:00 8 Haziran Moldova 1-0 Andorra 19:00 8 Haziran Türkiye 2-0 Fransa 21:45 11 Haziran Arnavutluk 2-0 Moldova 21:45 11 Haziran Andorra 0-4 Fransa 21:45 11 Haziran İzlanda 2-1 Türkiye 21:45 7 Eylül İzlanda - Moldova 19:00 7 Eylül France - Albania 21:45 7 Eylül Türkiye - Andorra 21:45 10 Eylül Albania - İzlanda 21:45 10 Eylül Fransa - Andorra 21:45 10 Eylül Moldova - Türkiye 21:45 11 Ekim Andorra - Moldova 21:45 11 Ekim İzlanda - Fransa 21:45 11 Ekim Türkiye - Arnavutluk 21:45 14 Ekim Fransa - Türkiye 21:45 14 Ekim İzlanda - Andorra 21:45 14 Ekim Moldova - Arnavutluk 21:45 14 Kasım Türkiye - İzlanda 20:00 14 Kasım Arnavutluk - Andorra 22:45 14 Kasım Fransa - Moldova 22:45 17 Kasım Arnavutluk - Fransa 22:45 17 Kasım Andorra - Türkiye 22:45 17 Kasım Moldova - İzlanda 22:45

I Grubu

Poz Takım O G B L GD Pts 1 5 5 0 0 +14 15 2 5 4 0 1 +13 12 3 Kazakistan 5 2 1 2 0 7 4 İskoçya* 5 2 0 3 -4 6 5 Güney Kıbrıs 5 1 1 3 +1 4 6 San Marino 5 0 0 5 -24 0

I Grubu fikstürü

Tarih Maç Tarih (TSİ) Mar 21 Kazakistan 3-0 İskoçya 17:00 Mar 21 Belçika 3-1 Rusya 21:45 Mar 21 Güney Kıbrıs 5-0 San Marino 21:45 Mar 24 Kazakistan 0-4 Rusya 16:00 Mar 24 San Marino 0-2 İskoçya 19:00 Mar 24 Güney Kıbrıs 0-2 Belçika 21:45 8 Haziran Rusya 9-0 San Marino 19:00 8 Haziran Belçika 3-0 Kazakistan 21:45 8 Haziran İskoçya 2-1 Güney Kıbrıs 21:45 11 Haziran Kazakistan 4-0 San Marino 17:00 11 Haziran Belçika 3-0 İskoçya 21:45 11 Haziran Rusya 1-0 Güney Kıbrıs 21:45 6 Eylül Güney Kıbrıs 1-1 Kazakistan 21:45 6 Eylül San Marino 0-4 Belçika 21:45 6 Eylül İskoçya 1-2 Rusya 21:45 9 Eylül Rusya - Kazakistan 21:45 9 Eylül San Marino - Güney Kıbrıs 21:45 9 Eylül İskoçya - Belçika 21:45 10 Ekim Kazakistan - Güney Kıbrıs 17:00 10 Ekim Belçika - San Marino 21:45 10 Ekim Rusya - İskoçya 21:45 13 Ekim Kazakistan - Belçika 16:00 13 Ekim Güney Kıbrıs - Rusya 17:00 13 Ekim İskoçya - San Marino 17:00 16 Kasım Güney Kıbrıs - İskoçya 18:00 16 Kasım Rusya - Belgium 20:00 16 Kasım San Marino - Kazakistan 20:00 19 Kasım Belçika - Güney Kıbrıs 22:45 19 Kasım San Marino - Rusya 22:45 19 Kasım İskoçya - Kazakistan 22:45

J Grubu

Poz Takım O G B M A Puan 1 İtalya 5 5 0 0 +14 15 2 Finlandiya 5 4 0 1 +5 12 3 * 5 2 1 2 +3 7 4 Ermenistan 5 2 0 3 -1 6 5 Yunanistan 5 1 1 3 -3 4 6 Lihtenştayn 5 0 0 5 -18 0

J Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 23 Mart Bosna-Hersek 2-1 Ermenistan 21:45 23 Mart İtalya 2-0 Finlandiya 21:45 23 Mart Lihtenştayn 0-2 Yunanistan 21:45 26 Mart Ermenistan 0-2 Finlandiya 19:00 26 Mart Bosna-Hersek 2-2 Yunanistan 21:45 26 Mart İtalya 6-0 Lihtenştayn 21:45 8 Haziran Ermenistan 3-0 Lihtenştayn 19:00 8 Haziran Finlandiya 2-0 Bosna-Hersek 19:00 8 Haziran Yunanistan 0-3 İtalya 21:45 11 Haziran Yunanistan 2-3 Ermenistan 21:45 11 Haziran İtalya 2-1 Bosna-Hersek 21:45 11 Haziran Lihtenştayn 0-2 Finlandiya 21:45 5 Eylül Ermenistan 1-3 İtalya 19:00 5 Eylül Bosna-Hersek 5-0 Lihtenştayn 21:45 5 Eylül Finlandiya 1-0 Yunanistan 21:45 8 Eylül Ermenistan - Bosna-Hersek 19:00pm 8 Eylül Finlandiya - İtalya 21:45 8 Eylül Yunanistan - Lihtenştayn 21:45 12 Ekim Bosna-Hersek - Finlandiya 19:00 12 Ekim İtalya - Yunanistan 21:45 12 Ekim Lihtenştayn - Ermenistan 21:45 15 Ekim Finlandiya - Ermenistan 21:45 15 Ekim Yunanistan - Bosna-Hersek 21:45 15 Ekim Lihtenştayn - İtalya 21:45 15 Kasım Ermenistan - Yunanistan 20:00 15 Kasım Finlandiya - Lihtenştayn 20:00 15 Kasım Bosna-Hersek - İtalya 22:45 18 Kasım Yunanistan - Finlandiya 22:45 18 Kasım İtalya - Ermenistan 22:45 18 Kasım Lihtenştayn - Bosna-Hersek 22:45

EURO 2020 elemeleri hangi kanalda?

Türkiye'nin EURO 2020 elemelerinde oynadığı maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Diğer milli takımların maçları ise S Sport ve diğer bazı kanallardan ekranlara geliyor.

EURO 2020'de kaç tane takım var? Turnuvaya kalma formatı nasıl?

Euro 2020'de 24 takım mücadele edecek.

10 adet eleme grubu var. Beş grupta beşer takım (A-E), beş grupta ise altışar takım (F-J) mücadele ediyor. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya katılma hakkı kazanıyorlar.

Geriye kalan dört takım play-off turu ile belirleniyor. UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 16 takım otomatik olarak play-off'a katılma hakkına sahipler fakat eleme grubundan turnuvaya direkt katılım hakkı elde ederlerse onların play-off hakkı, kendi Uluslar Ligi gruplarını ikinci ya da diğer derecelerle bitiren takımlara gidecek.

Hiçbir ev sahibi ülkenin turnuvaya direkt katılım hakkı bulunmuyor. Maksimum iki adet ev sahibi ülke aynı grupta yer alabilecek.

EURO 2020 ne zaman ve nerede oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 16. edisyonundan 12 Haziran 2020'de başlayacak ve 12 Temmuz 2020'de sona erecek.

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Avrupa'daki 12 farklı şehirde oynanacak turnuva bu yıl 60. yılını kutluyor. İlk şampiyona 1960'da Fransa'da düzenlenmişti.

Yarı final ve final maçlarına Londra'nın ünlü Wembley Stadı ev sahipliği yapacak.

Euro 2020'nin ev sahibi şehirleri