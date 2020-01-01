Avrupa Şampiyonası Eleme

EURO 2020 bileti alan son takımlar belli oldu

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EURO 2020 play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı. 

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. 

Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek. 

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin ise normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu. 

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor. 

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan ise 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü. 

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi. 

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek. 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti. 

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