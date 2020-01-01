EURO 2020 bileti alan son takımlar belli oldu

EURO 2020 play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Macaristan, F Grubu'nda , ve ile puan mücadelesi verecek.

ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin ise normal süresi, Juraj Kucka ve Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra , İspanya ve İsveç yer alıyor.

İskoçya'yı sahasında ağırlayan ise 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, ve Çekya ile mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.