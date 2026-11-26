CSKA Sofya, 33. dakikada Trabzonspor oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarı Türk ekibinin geriliğiyle sona erdi.
Ancak pes etmeyen Trabzonspor, 69. dakikada Batista Mendy'nin isabetli pasında Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın golüyle eşitliği yakaladı.
Hücum baskısını sürdüren Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ortasında Noah Saviolo'nun attığı geç golle galibiyeti kopardı.
Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Trabzonspor 8. sıraya yerleşirken CSKA Sofya tek puanda kaldı.
Aynı turnuvada İngiliz ekibi Brighton, sahasında Rumen temsilcisi Universitatea Craiova'yı 4-0 mağlup etti.
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Brighton'ın gollerini Ibrahim Osman (2), Maxim De Cuyper ve Charalampos Kostoulas kaydetti.
Karşılaşmada Universitatea Craiova oyuncusu Vladimir Screciu 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Puanını 10'a çıkaran Brighton, maksimum puanla zirvede bulunan Monaco'nun 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Universitatea Craiova ise 7 puanla 15. sırada kaldı.
İtalyan temsilcisi Atalanta da deplasmanda Bosna Hersek ekibi Borac Banja Luka karşısında son anlarda müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandı.
İlk yarıda 2-0 geriye düşen İtalyan ekibi pes etmedi.
86. dakikaya kadar değişmeyen skorda Nikola Krstović farkı bire indiren golü attı.
4 dakika sonra Sead Kolašinac eşitliği sağlarken, Davide Zappacosta 90+4. dakikada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu son dakika galibiyetiyle Atalanta puanını 7'ye yükseltirken Borac Banja Luka 3 puanda kaldı.