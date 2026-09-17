Bir gazete raporu bugün perşembe günü, İspanya Ligi'nde takımının Racing Santander'e karşı aldığı ezici galibiyet (7-2) gecesinde Barcelonalı Alman oyuncu Karim Adeyemi'nin sunduğu performansı övdü.

"Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Gülümsüyor. Koşuyor. Çok koşuyor, hiç durmadan. Hız, güçlü yanlarından biri. Keyif alıyor. Ve Camp Nou taraftarı bu coşkuya karşılık veriyor."

Karim Adeyemi (24 yaşında) futbol sahalarına geniş bir gülümsemeyle geri döndü ve Racing Santander karşısındaki ezici galibiyeti kendini kanıtlamak için bir başka fırsata çevirdi.

Alman oyuncu, 7-2 sona eren maçta gol atamadı ancak Barcelona'nın sahasında sahnelenen futbol festivaline yakışır bir performans sundu.

Adeyemi 8 kez şut çekti, bunun yanında 6 başarılı çalım yaptı, gol için elverişli 4 fırsat yarattı, 5 top kapma gerçekleştirdi, iki orta yaptı, iki penaltı kazandı ve bir asist verdi; hepsinden de önemlisi, topu her aldığında bir şeylerin olabileceği hissi sürekli mevcuttu.

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Rakamlar kendi adına konuşuyor. İlk dakikadan itibaren parlaktı; hızı sahayı açtı, Racing'in savunmasını yıprattı ve Cancelo ile pas alışverişi yaptığında sol kanadı bir otobana dönüştürdü.

Alman oyuncu tam da Flick'in tavsiye ettiği gibi boşluklara akın etti; savunmacıları geçti, oyunun temposunu değiştirdi ve Barcelona'nın ezici hücumu karşısında ayakta kalmaya çalışan bir savunmayı paramparça etti.

Pedri'den gelen bir ara pastan sonra altın bir fırsat yakaladı. Topa hâkim oldu ve Aguirrezabala'nın üzerinden aşırtma bir vuruşla direğin yanından geçirdi.

Gol olmadı ama diğer her şeyi yaptı: çalımlar, fırsat yaratmalar, lehine verilen fauller ve taraftarın coşkusunu tutuşturan o muhteşem enerji.

Adeyemi iki penaltı kazandı çünkü her hızlı çıkışı bir tehdit oluşturuyordu. İkincisi, Iker Loque'un onu ceza sahası içinde düşürmesiyle bir başka çıkışının ardından geldi.

Ve maç adeta bitmiş gibi göründüğünde, Adeyemi'nin son bir sihirli dokunuşu vardı. 89. dakikada topu geri kazandı, çıkış yaptı, savunmacısını geçti, ardından ceza sahasına sızdı ve Alman oyuncu topu ağları havalandıran Lamine Yamal'a verdi.

Ama iş bununla da bitmedi. Uzatma dakikalarında akrobatik bir dokunuşla harika bir gol atmasına ramak kaldı; Camp Nou taraftarı bu anı sıcak bir alkışla karşıladı.

Alman forvet maçta 74 topla temas yaptı, %85,7 isabet oranıyla 42 pasa katıldı, beş kez topu kaptı ve dört faul kazandı.

Yalnızca topu alıp çıkış yapmayı bekleyen bir kanat oyuncusu değildi; oyunun akışında da mevcuttu ve Barcelona'nın hücumlarına etkili biçimde katkı sundu. Flick bu yaz ona güvendi ve bu da Alman teknik direktörden bir başka isabetli adım oldu.