Emiratlı ekip El Ain'in yıldızı Faslı Sufyan Rahimi, geçen perşembe babasının vefatı acısının ardından, duygu yüklü etkileyici bir mesajla sessizliğini bozdu.

Rahimi, Instagram hesabından şu ifadeleri kaleme aldı: "Bu satırları gözlerim yaşlı yazıyorum ve hâlâ hayatımda aldığım en zor haberi kabullenmeye çalışıyorum."

Şöyle devam etti: "Bugün babamı uğurluyorum. Bana ilk inanan, beni ilk cesaretlendiren, hayatımda ve kariyerimde, sahada ve bu hayattaki her şeyde ilk destekçim ve dayanağım olan insanı."

Şu ifadeleri kullandı: "Bugün göçtün baba ve seninle birlikte benden büyük bir parça da göçtü. Kalbimde hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşluk bıraktın ve ardında yaşadığım sürece benimle kalacak anılar bıraktın. Gözümün önünden gittin ama kalbimden asla gitmeyeceksin."

Rahimi şunları belirtti: "Seni son yolculuğuna uğurlayan bu büyük topluluğu görünce, ne kadar sevildiğini ve insanların kalbinde ne kadar iz bıraktığını anladım. Cenazen sadece bir veda değildi; seni tanıyan herkesin kalbindeki sevginin ve değerinin bir kanıtıydı. Sana eşlik eden, senin için dua eden ve bu zor günde yanımızda duran herkese Allah rahmet eylesin."

Sözlerine şöyle ekledi: "Allah sana geniş rahmetiyle rahmet eylesin baba, seni geniş cennetlerine yerleştirsin, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe kılsın, kabrini nurlandırsın, yalnızlığını gidersin ve geçmiş ile gelecek günahlarını bağışlasın."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Seni seviyorum baba ve sevgin ile anın, hayatımın son gününe kadar kalbimde kalacak. Yaşadığım sürece seni unutmayacağım ve Allah bizi yeniden bir araya getirene kadar mesajını ve sözlerini her adımda yanımda taşımaya devam edeceğim."