Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın pazar günü İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında oynanacak Sevilla maçı için kadrosunu açıkladı.
Mourinho'nun tercihlerinde, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Eder Militao'nun dönüşü dikkat çekerken, Vinicius Junior cezalı olduğu için kadroda yer almadı.
Real Madrid, İspanya Ligi puan tablosunda 18 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Real Madrid'in açıklanan kadrosunun tamamı şöyle:
Kaleciler: Courtois - Lunin - Javi Navarro.
Defans: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Orta saha: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.
Forvetler: Endrick - Mbappe - Asipi - Brahim Diaz - Yan Diomande.