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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Etkileyici bir dönüş: Mourinho, Sevilla karşısında Real Madrid'in silahlarını topluyor

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Portekiz
Brezilya
İspanya

Ligada dev randevu

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın pazar günü İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında oynanacak Sevilla maçı için kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Eder Militao'nun dönüşü dikkat çekerken, Vinicius Junior cezalı olduğu için kadroda yer almadı.

Real Madrid, İspanya Ligi puan tablosunda 18 puanla dördüncü sırada bulunuyor.


Real Madrid'in açıklanan kadrosunun tamamı şöyle:

Kaleciler: Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Defans: Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Orta saha: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Forvetler: Endrick - Mbappe - Asipi - Brahim Diaz - Yan Diomande.




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