Etienne Vaessen, Instagram'da FC Groningen taraftarıyla hararetli bir tartışmaya girdi. Kaleci, kız arkadaşı Alexandra Budai ile birlikte görüldüğü Portekiz'den tatil fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Vaessen, memleketinin takımı olan NAC Breda'nın logosu bulunan bir tişört giyiyor.

Bu seçim herkesin hoşuna gitmedi. FC Groningen taraftarı, fotoğrafın altına eleştirel bir yorum yazdı: "Değersizsin, git de NAC'a katıl. Onları destekleyebilirsin ama bunu göstermeye gerek yok." Vaessen ise şöyle karşılık verdi: "Buna ben karar veririm, şampiyon."

Taraftar bunun üzerine şöyle yanıt veriyor: "Neyse, havalı davran. Umarım gelecek yıl gidersin."

Vaessen çatışmadan kaçınmıyor: “Ne giyip ne giymeyeceğime sen karar veremezsin, değil mi? Yakında güzel Euroborg'da görüşürüz.”

Taraftar tartışmayı şöyle bitiriyor: "Kesinlikle değil, ama evet, sırf kışkırtmak için kışkırtıyorsun. Her zaman dikkat çekmek istiyorsun. En azından popüler olmuyorsun. Ama bol şans."

Tüm tepkiler olumsuz değil. Taraftarların büyük bir kısmı, Vaessen'in açık sözlülüğünü takdir ediyor. "Yine de güzel, Vaessen kalemizi savunuyor ve NAC'yi destekliyor. Harika bir adam ve aile babası," gibi yorumlar gönderinin altında yer alıyor.