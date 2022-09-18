Ethan Nwaneri kimdir? 15 yaşındaki Arsenal genç yeteneği ile tanışın! : Premier Lig tarihine geçti

Arsenal, pazar günü Brentford maçında 15 yaşındaki genç yetenek Ethan Nwaneri'i yedek kulübesinden çıkardı ve genç yetenek, tarihe geçti

NE OLDU? 2007 doğumlu Nwaneri, biraz geç katıldığı 3-0 galibiyette sahaya çıkarak Arsenal'de oynamış en genç oyuncu ve Premier Lig'de forma giymiş en genç oyuncu oldu.

BÜYÜK RESİM: Nwaneri sezona 18 yaş altı ile başladı, ilk maçına Mayıs ayında çıktı ve sezon öncesinde bazı hazırlık maçlarında oynayarak etkileyici bir görünüm sergiledi. Slough Town maçında iyi oynadı ve Arsenal onu geleceğin yıldızı olarak seçti.

Maçtan sonra Neil Baker, "Arsenal için gerçekten büyük bir umut. Kesinlikle inanılmaz bir yeteneği var" şeklinde konuştu.

DAHA FAZLASI: İngiltere U16 milli takımında oynayan Nwaneri, son haftalarda U21'e girdi ve performansı onun Mikel Arteta tarafından A takım antrenmanlarına çağrılmasını sağladı.

NWANERİ NEREDE OYNAYABİLİR? Nwaneri, yeteneği ve top sürme becerisi ile tanınan hücum eden bir orta saha oyuncusu. 10 numara olmayı seviyor ancak tüm hücum pozisyonlarında oynayabilir.

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(Ellerinde büyük bir yetenek olduğunu bilen bir adamın yüzü...)

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Bu açıkça Nwaneri için büyük bir andı, ancak Arteta'nın Premier Lig fikstürü için onu yedek kulübesine koyması gerektiği gerçeği Arsenal'in kadrosunun hala ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Şu anda birkaç sakatlıkları var ve Martin Odegaard'ın son dakikada takımdan ayrılması takıma hiç de yardımcı olmadı, ama yine de Arteta'nın aradaki farkı kapatması için bir çocuğa dönmesine gerek yoktu.

Bu, Arsenal'in hala en iyilerle savaşmadan önce yapılacak şeyleri olduğunu gösteriyor.

NWANERI İÇİN SIRADA NE VAR?

Nwaneri, Brentford'a karşı oynadıktan sonra 15 yıl, 5 ay, 23 gün ile Cesc Fabregas'ı (16 yıl 5 ay 24 gün) geçerek Arsenal'in en genç oyuncusu oldu. Ayrıca Liverpool'un Harvey Elliott'unu (16 yıl, 30 gün) da geçti ve Premier Lig'in en genç oyuncusu oldu.