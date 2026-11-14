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Japonya'ya hazırlık maçında 3-2 yenilen Brezilya'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti baskı altında. Dünya şampiyonu Romario, Instagram'dan İtalyan teknik adamın derhal görevden alınmasını istedi.

Eski dünya çapındaki forvetin sert eleştirilerine, Singapur'da oynanan ve Seleçao için son dakikalarda gelen bir yenilgi ve disiplinsizliklerle biten hazırlık maçı neden oldu.

Japonya karşısında rekor sayıda dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya, 20 dakika dolmadan iki gol geriye düştü. Vinicius Junior'ın attığı iki golle eşitliği sağlasa da uzatma dakikalarında Tatsuhiro Sakamoto Japonya'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Brezilya yedek kulübesi, bu geç gol öncesinde faul yapıldığını öne sürerek sert tepki gösterdi. Hakem buna rağmen golü geçerli sayınca ortalık karıştı: Hem teknik direktör Ancelotti hem de daha önce oyundan alınan hücum oyuncusu Raphinha davranışları nedeniyle kırmızı kart gördü.

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60 yaşındaki Romario, öfkesini Instagram hesabından dile getirdi. 1994 dünya şampiyonu, "Ancelotti, yeter artık! Eşyalarını topla ve git! Buna daha fazla dayanamıyoruz!" diye yazdı.

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Romario'dan Carlo Ancelotti'ye sert sözler: "Onu defet!"

Romario sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarılarla dolu geçmişini kimse sorgulamıyor. Dünya futbolunun gördüğü en büyük teknik direktörlerden birisin ama bunları kulüplerde başardın. Brezilya Milli Takımı'nda ise şimdiye kadar neler yapabildiğini gösteremedin."

Romario, teknik direktörün yanı sıra federasyon yönetimine de sorumluluk yükledi. Federasyon başkanı Samir Xaud'a seslenerek şunları yazdı: "Bir karar verecek cesarete sahip olduğunu göstermenin zamanı geldi. Ancelotti'yi defet!"

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Seleçao'nun "beklemeye devam etmemesi" gerektiğini vurgulayan Romario, "Milli takım formasıyla oyun oynanmaz. Kendimizi defalarca rezil ettik ve bir Dünya Kupası'nın daha heba edilmesine göz yumma riskini alamayız" dedi.

Ancelotti, Mayıs 2025'in sonundan bu yana Brezilya'yı çalıştırıyor. Takım, şu ana kadar oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, dört beraberlik ve beş mağlubiyet aldı. Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç'e elenmişti.