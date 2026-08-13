Santiago Bernabeu stadı yeni bir dönüşüme sahne oluyor ve bununla birlikte Real Madrid taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği ayrıntılardan biri de geliyor: Stadın "Castellana" cephesindeki ticari adı, kulüp logosunun yanında yer alacak.

"Marca" gazetesine göre, gün batımından sonra görünürlüğü artırmak için bu yapı arkadan aydınlatılacak. Böylece stadın kimliği, tıpkı geçmişte olduğu gibi dışarıdan net bir şekilde görülebilecek.

Gazete, fikrin yeni olmadığını da ekledi. Geçen yaz kulüp, en uygun boyut ve yazı tipini belirlemek amacıyla Bernabeu stadının adındaki (görünecek olan isim) "B" harfi üzerinde dışarıdan ve farklı açılardan görünümünü inceleyerek testler yaptı.

Çalışmalara bir hafta önce yeniden başlandı; inşaat başladı ve işçiler yapıyı monte ediyor. Aynı taraftaki alt kapıların çalışmaları nedeniyle daha erken başlamak mümkün olmamıştı, zira mevzuat aynı bölgede farklı yüksekliklerde eş zamanlı çalışmaya izin vermiyor.

İçeride ise geçen sezon sonunda montajına başlanan ikinci tribündeki LED tabela üzerinde testler yapıldı ve bunun Santiago Bernabeu stadındaki lig açılış maçına hazır olması bekleniyor. Yeniden açılışından bu yana sürekli bir gelişime sahne olan stat, öncü bir stat olma konumunu güçlendiren ayrıntıları iyileştirmeye devam ediyor.

Ancak İspanyol gazetesine göre bu aşamanın getirebileceği en büyük sürpriz sokakta yatıyor; zira kulüp, Bernabeu pazarını barındıran küçük meydan olan Kutsal Kalpler Meydanı'na, stadın adını ve Real Madrid logosunu taşıyan, stadın cephesiyle uyumlu metal bir yapı monte etmeyi değerlendiriyor.

Bunun nedeni, bu bölgenin taraftarlar tarafından fotoğraf çekmek için en çok tercih edilen yer olması. Dolayısıyla bu ekleme, her gün stada akın eden kalabalıklar için burayı daha cazip bir noktaya dönüştürecek.