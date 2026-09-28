İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, oyuncularından yarın salı günü UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta maçında Hırvatistan karşısında performanslarını yükseltmelerini istedi. La Roja oyuncularının, yeni bir teknik direktör ve son derece yetenekli oyuncularla maça çıkacak olan Hırvatistan Milli Takımı karşısında daha fazla çaba harcamaları gerektiğinin altını çizdi.

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi macerasına geçtiğimiz cumartesi günü Wembley Stadı'nda İngiltere karşısında deplasmanda aldığı heyecanlı bir galibiyetle (3-2) başlamıştı.

De la Fuente, Hırvatistan maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Bu yeni ve zorlu bir maç. Son derece yetenekli ve motive oyunculara sahipler. Bunun yanı sıra yeni bir teknik direktörleri var, bu da onlara moral açısından bir güç veriyor. Oyuncularımız, İngiltere karşısında yaptığımızdan daha fazla çaba harcamamız gerektiğini biliyor."

İspanyol teknik direktör, ilk on birde değişiklikler olacağını belirtti ve bunu maçların üst üste birikmesi ve harcanan efforu oyunculara dağıtma gerekliliğiyle gerekçelendirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ifade etti: "On gün içinde bu seviyede dört maç oynamak son derece yorucu. Ancak, oyuncuların sağlığı konusunda her zaman söylediğim gibi, onların güvenliğine en yüksek önceliği verdiğimizi bir kez daha kanıtladık. Bu, Eric ile açıkça görüldü." De la Fuente, bu sözlerle Barcelonalı savunmacı Eric García'nın kamptan ayrılışına atıfta bulundu.

De la Fuente, bazılarının dinlenmeye ihtiyacı olsa da tüm oyuncuların iyi durumda olduğu konusunda İspanya taraftarlarına güvence vererek şunları söyledi: "Dinlenme vermek istediğimiz oyuncular var. Takımı biraz canlandırmamız gerekiyor. Yalnızca bu nedenle değil, aynı zamanda yedek oyuncular bunu hak ettiği için de. Bu konu beni hiç endişelendirmiyor. Sahaya çıkacak oyuncular en hazır olanlar olacak."

Kadrosunun gücünü de savunarak şunları söyledi: "Rotasyonlar gerekli olacak çünkü her oyuncunun oynamaya hakkı var ve büyük bir yeteneğe sahip. Her oyuncunun iki ayrı ilk on birde yeri olacak. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz."

Hırvatistan karşısında öne çıkabilecek oyunculardan biri, De la Fuente'nin özellikle övdüğü Fermín López. Barcelonalı oyuncu hakkında şunları söyledi: "Harika bir formda. Kendi mevkilerindeki diğer oyuncular gibi. Bize enerji, yetenek ve beceri veriyor. Son derece komple bir oyuncu. Avrupa'nın ve takımımızın en iyi oyuncularından biri."

De la Fuente ayrıca Altın Top'un en iyi teknik direktör ödülüne aday gösterilmesinden de söz etti ve bu ödülü kazanma arzusunu gizlemedi: "Söyleyebileceğim tek şey, ödüle aday gösterilmemden ve diğer adaylardan mutlu olduğumdur. Bunu kazanmayı hak ediyoruz. Çok mutlu olurdum ve bunu gerçekten diliyorum."

Teknik direktör, bu İspanya takımının ayırt edici özelliklerinden birinin de altını çizdi: farklı tarzlarda oynayabilme yeteneği. Şöyle dedi: "Bu takımın gücü, farklı tarzlarda oynayabilme kabiliyetimizde yatıyor. İşte bunu koruyacağız. Bizi güçlü kılan, oyun tarzımız."

Bu görev, Hırvatistan maçının oynanacağı Sevilla ile özel bir ilişkisi olan De la Fuente için kişisel bir boyut da taşıyordu. Şunları söyledi: "Sevilla'ya gelmek içimde özel duygular uyandırıyor. Saha zeminine inmek ise daha büyük bir etki yarattı. Hafızamda 1987 yılına, burada olduğum döneme geri döndüm."

2001 yılında Sevilla'nın gençlik akademisindeki teknik direktörlük olarak ilk yıllarına dönerek, çok değiştiğini kabul etti: "Bazen antrenörlüğe başladığımdan bu yana kendimi tanıyamadığımı söylüyorum. Çok şey yaşandı. Çok şey bildiğini sanabilirsin ama aslında bilmiyorsun. Pek çok açıdan değişiyorsun. Pes etme, sağlam dur ve pes etme. Hayat bana bunu yaparak en azından fırsatlar elde edeceğini öğretti."



