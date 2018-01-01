Esteban, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Trabzonspor, Esteban Alvarado'nun sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshettiğini ve hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.

Esteban Alvarado, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trabzonspor ise konu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak sözleşme feshinin haksız olduğunu, konu ile ilgili hukuki işlemlerin başladığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır."

"Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir."

"Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."