Canlı Skorlar
Trabzonspor

Esteban, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Yorum()
AA
Trabzonspor, Esteban Alvarado'nun sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshettiğini ve hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.

Esteban Alvarado, Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trabzonspor ise konu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak sözleşme feshinin haksız olduğunu, konu ile ilgili hukuki işlemlerin başladığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır."

"Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir."

"Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sonraki haber:
Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu ne?
Sonraki haber:
Bayern Münih, Cengiz Ünder transferi için Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Tottenham ile yarışıyor
Sonraki haber:
Atiba, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in teklifini reddetti
Sonraki haber:
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncular
Sonraki haber:
Ole Gunnar Solskjaer Manchester United'ın geçici menajeri oldu
Kapat