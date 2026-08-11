Haftalardır Borussia Dortmund yöneticileri, 1. FC Köln'den Said El Mala'ya yönelik uzun süredir belgelenmiş ve çok güçlü ilgi söz konusu olduğunda sessizlik yemini etmiş durumda. İki kulüp de bir süredir sert pazarlıklar yürütüyor. BVB'nin 19 yaşındaki oyuncunun transferini sonuca ulaştıramaması için adeta şeytanın işin içinde olması gerekir.

Ama geçmiş yıllardaki on binlerce futbolcu açıklamasından da biliyoruz ki bu sektörde hiçbir şey dışlanmamalı. Ve böylece Giannis Konstantelias'a geliyoruz. Selanik temsilcisi PAOK'un 23 yaşındaki oyuncusu, El Mala transferi olmazsa Dortmund'un B planı olarak görülüyor.

BVB Sportif Direktörü Ole Book, aranan oyuncu profiline ilişkin kısa süre önce en azından şu kadarını açıklamıştı: "Biraz hız ve biraz da bire bir dribbling kesinlikle baktığımız unsurlar arasında." Bu son derece mantıklı, çünkü şu anda kadroda bu özellikleri yansıtan kimse yok. Karim Adeyemi de zaten Barcelona'ya gönderilmişti.

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Giannis Konstantelias ve VfB Stuttgart etrafında çılgın transfer hikayesi

Konstantelias bu tür özellikleri bütünüyle taşıyor. Güçlü yönleri dar alanda top hâkimiyeti, dribbling, mükemmel teknik ve hatlar arasında iyi oyun görüşü. Yunan oyuncu iki ayağını da kullanabiliyor, pas kalitesi yüksek ve klasik 10 numara olarak ya da kanatlarda esnek biçimde görev yapabiliyor.

Book'un, 2024 Yunanistan şampiyonu PAOK ile temas kurmak zorunda kalmasının, Konstantelias dosyası beklentilerin aksine yeniden ısınırsa, neredeyse mucize sayılması gerekir. 18 kez milli olan oyuncu, bugüne kadar altyapısından yetiştiği kulüp adına 189 resmi maça çıktı, 44 gol attı ve 26 asist yaptı; buna rağmen ayrılığın eşiğine daha önce de defalarca geldi.

Book, böyle bir durumda VfB Stuttgart'taki meslektaşı Fabian Wohlgemuth'u aramakla iyi eder. Schwaben ekibinin sportif yöneticisi, tam bir yıl önce Konstantelias'ı Neckar kıyısına getirmek için gerçek bir odysseia yaşamıştı ve başarısız olmuştu.

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PAOK'un "tabancalı başkanı" Konstantelias transferini yasakladı

Ama bu kendi hatasından kaynaklanmıyordu. Sebep, Rus-Yunan iş insanı ve yaklaşık on yıldır PAOK başkanı olan Ivan Savvidis'ti. Hatırlatmak gerekirse: Savvidis, Mart 2018'de PAOK ile AEK Atina arasında oynanan hararetli maçta iptal edilen bir golün ardından beline takılı tabancayla öfke içinde sahaya dalıp hakemle konuşmak istemişti. Bunun üzerine Yunanistan ligi üç hafta boyunca durdurulmuş, dört yıl sonra da 67 yaşındaki isim 25 ay ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Savvidis, Konstantelias'ı hiçbir koşulda göndermek istemiyordu ancak oyuncunun ayrılma isteği ve VfB'den hedeflenen 20 milyon euroluk bonservis bedelini alma ihtimali karşısında yumuşadı. Fakat hesabını son derece duygusal PAOK taraftarlarını katmadan yapmıştı. Onlar da, bunu söylemek hafif kalır, adeta ayağa kalktı ve kulübün, 100. kuruluş yıl dönümünün yaşandığı sezonda kadrodaki en iyi oyuncusunu göndermek istemesini sert biçimde eleştirdi.

Bunun üzerine Konstantelias, Stuttgart'a gitmek üzere yola çıkmadan kısa süre önce Amsterdam Havalimanı'nın kapısında Savvidis'ten bir telefon aldı. Mesaj netti: Transfer iptal, hemen yeniden Den Haag'daki kampa dön. Birkaç gün sonra Konstantelias ile Savvidis bir fotoğrafta başparmaklarını yukarı kaldırdı ve sahnelenmiş izlenimi veren açıklamalarla birbirlerini övdü; çünkü Konstantelias sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı.

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"Sanki Neymar'ı izliyormuşsunuz gibi": Giannis Konstantelias parlamaya çok erken başladı

Konstantelias, geçen sezonda 40 maçta 14 gol ve dokuz asistlik performans ortaya koydu. Transfer hikayesini görünüşe göre hemen geride bırakmış, takımın giderek daha fazla liderlerinden biri hâline gelmişti. PAOK kaptanı Dimitris Pelkas, Instagram hikayesinde "Aramızdaki küçük bir sihirbaz" diye yazdı.

Konstantelias başarısız transfer girişimlerine zaten çok küçük yaşlardan beri alışık. Eylül 2021'de uluslararası bir organizasyonda ilk maçına çıkıp Yunan medyasında "18 ayar yetenek" diye anılmasından üç yıl önce Konstantelias, Barcelona'da deneme antrenmanına çıkmıştı. Katalanlar, henüz 15 yaşındaki oyuncu için 500 bin euro teklif etti. Bayern Münih ile Fulham da teklif yaptı, Ajax ve Chelsea de ilgisini ortaya koydu.

Ama PAOK yedi haneli bir bonservis bedelinde ısrar etti. Bunu ödemek isteyen çıkmayınca Konstantelias, 2013'te katıldığı kulüpte kaldı. Oraya da doğduğu şehir Volos'taki amatör kulüp Agia Paraskevi'den gelmişti. Daha çocuk yaşta bile büyük hayranlık uyandırmıştı. Kulübün o dönem akademi direktörü olan Alexandros Malakasiotis onun için şöyle demişti: "Onun gibi bir oyuncu her gün çıkmaz. Hatta 50 yılda bir bile çıkmaz. Eşsiz yetenekleri var. Benim için bir fenomen. Bire birde olduğunda sanki Neymar'ı izliyormuşsunuz gibi."

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"Sihirli şeyler yapabilir": Giannis Konstantelias'ın idolü bu

Konstantelias bir zamanlar Brezilyalı yıldızı "en büyük idolüm" diye tanımlamış ve nedenini de şöyle açıklamıştı: "Onun oyun tarzını herkesten daha çekici buluyorum." Kendi tarzını ise "yaratıcı, sahanın son üçte birinde her zaman o ekstra dokunuşu yapmak istiyorum" sözleriyle tarif etmişti.

Bunu, son haftada gelen şampiyonluğun ardından oynanan sezonda neredeyse Red Bull Salzburg'da yapabilirdi. Konstantelias o dönemde 21 yaşındaydı ve Avusturyalı takım arkadaşı Stefan Schwab onun hakkında kicker'a şöyle demişti: "O, hücumda aslında her sistemde oynayabilecek bir oyuncu tipi. Müthiş bir tekniği var. Sürati var, topla iyi, adam eksiltebilir, diğer oyuncuları pozisyona sokabilir. Olağanüstü bir oyuncu, sihirli şeyler yapabilir. Üst düzey bir ligde oynayacak kaliteye kesinlikle sahip."

Ama tahmin edileceği gibi, Salzburg'dan gelen milyon euroluk tekliflere rağmen transfer gerçekleşmedi. PAOK, Konstantelias'ı sadece bir kez gönderdi, o da yalnızca 162 günlüğüne. 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Belçika kulübü KAS Eupen'de, diğerlerinin yanı sıra Alman teknik direktör Stefan Krämer yönetiminde kiralık olarak forma giydi.

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Giannis Konstantelias: BVB'nin B planı, Juventus'tan ilgi

İstatistiklere bakıldığında bu deneyim, sadece 157 dakika süre alıp çıktığı sekiz maçın hiçbirinde ilk 11'de başlamaması nedeniyle pek iç açıcı görünmüyor. Ancak gelişimi açısından bu kısa yurt dışı deneyimi son derece önemliydi. Sonrasında Konstantelias, PAOK'ta giderek daha fazla bir çıkış yıldızına dönüştü.

Ve şimdi yine yaz geldi. Orta saha oyuncusu hakkında yeniden sayısız söylenti var, sıcak izlerden biri örneğin Juventus'a çıkıyor. Belki de Konstantelias yakında bu köklü kulübün rekor satışı olacak. Bu sıralamanın zirvesinde, 2025'te 1. FC Nürnberg'e transfer olan Stefanos Tzimas yer alıyor; PAOK bu transferden toplamda yaklaşık 22 milyon euro kazandı.

Konstantelias görünüşe göre etrafındaki bu hengâmeye alışmış durumda. Peki bu kez transfer olacak mı? Her hâlükârda belirsiz geleceğinin onu etkilemesine izin vermiyor; bunu da şu sıralar net biçimde gösteriyor: Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı üç maçta şimdiden üç gol attı ve bir de asist yaptı.

Giannis Konstantelias: Profesyonel kariyerine genel bakış