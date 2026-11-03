Ballon d'Or ödülü verilmeden önce Lamine Yamal ve Kylian Mbappe haftalar boyunca yoğun (ve hayli utanç verici) bir kampanya yürüttü. Harry Kane ise mütevazı bir İngiliz centilmenine yakışır biçimde geri planda kaldı ve yalnızca sahadaki performansının konuşmasına izin verdi.

Şimdi, 33 yaşındaki Bayern Münihli golcü kendisini öne çıkarmaya çalışmamasına rağmen gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu seçilmiş ve dünyanın dört bir yanından övgü almışken, kendisinden, kariyer yolculuğundan ve niteliklerinden biraz söz etmenin zamanının geldiğini düşünüyor gibi görünüyor. Artık o da sözleriyle atağa kalkıyor.

Bunun vesilesi, Bayern Münih'in salı günü Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı (saat 21.00) öncesindeki basın toplantısıydı. Kane, "Kendime özgü bir oyun tarzım var ve bu açıdan Ballon d'Or'u kazananlar arasında benzersizim" dedi.

"Benim gibi oynayan, aynı zamanda benim istatistiklerime ulaşan, orta sahaya ve savunmaya kadar geri çekilip birçok farklı bölgede takıma yardımcı olan çok fazla forvet yok" diyen Kane, kendisinden beklenmeyecek ölçüde kendine odaklanan bir açıklama yaptı. Bunun bir miras bırakma fırsatı da yaratabileceğini düşünüyor: "Belki bu, gelecekte dokuz numaralara bakışı değiştirir ve genç oyunculara bu pozisyonda nasıl oynanabileceğine dair farklı bir yaklaşım sunar. Gurur duyuyorum."

Jose Mourinho, Harry Kane'in gelişiminde belirleyici rol oynadı

Kane'in çok yönlü bir forvete dönüşmesinde, eski kulübü Tottenham Hotspur'da yalnızca yaklaşık bir buçuk yıl birlikte çalıştığı bir teknik direktörün özel bir rol oynadığı anlaşılıyor: Şimdilerde yeniden Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho. Kane, "Tottenham'ın A takımına çıktığımda daha çok bir dokuz numaraydım" diye hatırladı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktör Mauricio Pochettino onu klasik bir santrfor olarak oynatıyordu.

Kane, "Jose bana daha fazla özgürlük verdi. Pas vermenin en büyük güçlü yanlarımdan biri olduğunu biliyordum. Forvet olarak görüldüğüm için belki de bu pek fark edilmiyordu" dedi ve özellikle "Jose ile tüm potansiyelimi kullanmam üzerine yaptığımız bir konuşmayı" hatırladı: "O andan itibaren oyunum biraz değişti."

Kendisini "Special One" ilan eden teknik direktörle yaşadığı bu özel an gerçekten de kayda alındı. Çünkü tesadüf eseri Amazon Prime, o dönem "All or nothing" serisi için sezon boyunca Spurs'ü takip ediyordu. Mourinho, Kane'i futbolun bir "film yıldızı" hâline getirmek istediğinden söz etmişti. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyeye gelmek istediğini söyleyen Kane de o sırada onaylayarak başını sallamıştı. Yedi yıl sonra, Messi ve CR7'nin bir zamanlar bulunduğu noktada.

Kane, Mourinho'nun görev yaptığı 2020/21 sezonunda Premier League'de yalnızca gol kralı olmakla kalmadı, aynı zamanda en fazla asisti de yaptı. 2023'te 100 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmasının ardından bu gelişimini etkileyici biçimde sürdürdü.

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Kane ile Yamal, Mbappe, Messi ve Ronaldo arasındaki farklar

Kane bu basın toplantısında muhtemelen hiçbir kelimeyi "gurur" kadar sık kullanmadı. Dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin tam bir hafta ardından, bu ödülün onu ne kadar gururlandırdığı adeta hissediliyordu. Özellikle de rakipleri Yamal ve Mbappe'nin ya da ödülü geçmişte defalarca kazanan Messi ve Ronaldo'nun aksine genç yaşta bir süperstar olarak görülmemiş, onların göz alıcı havasına sahip olmamış ve hiçbir zaman onların dünya çapındaki şöhretine ulaşamayacak olması nedeniyle.

Kane, "Benim yolum diğer Ballon d'Or kazananlarınınkinden biraz farklıydı. Özellikle kariyerimin başındaki zor dönemlerden sonra insanlar belki de bu seviyeye ulaşacağımı düşünmüyordu. Ama sıkı çalışma, dayanıklılık ve kararlılık sayesinde başardım" dedi. Ardından yine beklenmedik ölçüde iddialı konuşarak eleştirmenlere dolaylı yoldan dokundurdu: "Futboldan anlayan, futbolu bilen insanlar benim, oyun tarzımın ve maçlara yaklaşımımın her zaman hayranıydı."

Kane ayrıca uzun süre kupa kazanamaması nedeniyle bir zamanlar maruz kaldığı alayları hatırlattı. Bayern Münih ile iki lig şampiyonluğu ve bir Almanya Kupası kazanmadan önce, gönül verdiği kulüp Tottenham'da tek bir kupa bile elde edememişti. 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybetmesi özellikle acı vericiydi. Üstelik o maç, şimdi Bayern Münih ile Atletico karşılaşması için geleceği Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanmıştı.

Kane, "2019'un acı hatırasını silme şansım var" dedi. Belki bu salı günü biraz. Ama asıl 5 Haziran'da, Şampiyonlar Ligi finali yeniden burada oynandığında.