Eşsiz bir Dünya Kupası başarısının sahibi: İtalya ve Milan efsanesi hayatını kaybetti

Endişe ve korkuyla geçen günlerin ardından, İtalyan futbolunun efsanesi Franco Baresi'nin 66 yaşında Rozzano kentindeki Humanitas Hastanesi'nde hayatını kaybettiği acı haberi geldi.

AS gazetesi, Milan'ın onursal başkan yardımcısı Baresi'nin, kendisini kamuoyu önünde görünmekten yavaş yavaş uzaklaştıran bir akciğer nodülünün alınmasıyla başlayan hastalıkla bir yıl boyunca mücadele ettiğini aktardı.

Milan efsanesinin son kez görülmesi, geçtiğimiz şubat ayında, Kış Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Giuseppe Bergomi ile birlikte Olimpiyat Meşalesi'ni San Siro Stadı'na taşıdığı zamandı.

Kariyeri boyunca forma giydiği tek kulüp olan Milan, acı haberi ilk duyuran taraf oldu. Duygu yüklü mesajda şu ifadelere yer verildi: "Milan kulübünün tüm tarihi Franco Baresi'nin vefatının yasını tutuyor. Onun örnek duruşu ve dürüstlüğü, tıpkı efsanevi 6 numaralı forması gibi, kulübün DNA'sına sonsuza dek kazınmış olarak kalacak."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Milan ailesi, bu zorlu anda Baresi'nin ailesine en içten taziyelerini sunar. Bu kayıptan kişisel olarak etkilenen tüm Rossoneri taraftarları da bu duyguları paylaşmaktadır."

Baresi'nin kaybı yalnızca Milan'la sınırlı değil, tüm dünya futbolunu kapsıyor. Zira tarihin en büyük savunma oyuncularından biri sayılıyor. Milan ve İtalya Millî Takımı'nın kaptanı olarak edindiği konum, ülkesinin sınırlarını aştı ve kendisi oyunun ölümsüz bir simgesi hâline geldi.

1997'de futbolu bıraktıktan sonra Milan, kendisini onurlandırmak amacıyla 6 numaralı formayı emekliye ayırma kararı aldı. Bu forma, Şampiyonlar Ligi'nde üç kez (1989, 1990 ve 1994) kupa kaldırdığı ve buna ek olarak İkı Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadığı zafer yıllarında adıyla özdeşleşmişti.

İtalya Millî Takımı ile 1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Baresi, bugün hâlâ Dünya Kupası'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden tarihteki tek oyuncu olma özelliğini taşıyor. 1982'de kupayı kaldırdı, 1990 İtalya Dünya Kupası'nda üçüncü oldu, ardından 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde ikincilikte kaldı.

Başarı sicili ise büyüklüğünün tanığı olarak kalıyor. Milan forması altında 719 maça, İtalya ile 81 uluslararası maça çıktı; altı İtalya Serie A şampiyonluğu, dört İtalya Süper Kupası, üç Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Süper Kupası ve iki Kıtalararası Kupa kazandı. 1982 Dünya Kupası zaferi ise olağanüstü bir kariyerin tacı oldu.

Baresi, 1977 ile 1997 yılları arasında 20 yıl boyunca tüm profesyonel kariyerini Milan'da geçirdi ve 6 numaralı forma onun kimliğinin bir parçası hâline geldi.