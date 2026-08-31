Mısırlı genç forvet Hamza Abdülkerim, Barcelona kulübünün tarihine geçti. Genç oyuncu, pazartesi akşamı İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada, ilk takımın formasını resmi bir maçta giyen ilk Mısırlı oyuncu oldu.

Alman teknik direktör Hansi Flick, 86. dakikada Brezilyalı Raphinha'nın yerine Hamza Abdülkerim'i oyuna sürdü. Böylece karşılaşma, yeni sezon hazırlık döneminde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından ilk takıma yükseltilmesinden haftalar sonra, Mısırlı forvetin Katalan formasıyla ilk resmi çıkışına sahne oldu.

Hamza'nın bu çıkışı, Mısır futbolu için tarihi bir an olarak kabul ediliyor; zira daha önce hiçbir Mısırlı oyuncu, dünyanın en büyük ve en çok kupa kazanan kulüplerinden biri olan Barcelona ile resmi bir maçta forma giymemişti.

Genç oyuncunun bu forma giyişi, Barcelona'nın Rayo Vallecano'yu 5-2 yendiği bir gecede geldi. Katalan ekibi, bir gol geriye düştüğü karşılaşmayı hak edilen bir galibiyete çevirdi.

Rayo, Sergio Camello ile erken öne geçmiş, ardından Raphinha skoru eşitlemişti. Sonrasında Lamine Yamal, muhteşem bir golle ev sahibi takımı öne geçirdi. Barcelona, Florian Lejeune'ün kendi kalesine attığı kendi kalesine gol sonrası üçüncü golü de ekledi. Ardından Camello, konuk ekip için farkı bire indirirken, Raphinha 71. dakikada Barcelona'nın dördüncü golünü tamamladı; Yamal ise son bölümde beşinci golü kaydetti.

Hamza Abdülkerim'in bu ilk resmi çıkışı, Ahly'den Barcelona'ya transferinin üzerinden aylar geçtikten sonra geldi. Genç oyuncu, Katalan kulübünde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Hansi Flick'i kendisini ilk takımın kadrosuna dahil etmeye ikna etti. Ardından Alman teknik direktör, İspanya Ligi'ndeki ilk çıkışıyla ona tarih yazma fırsatı verdi.

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