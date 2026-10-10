Ajax'ın genç yeteneği Abdellah Ouazane, NEC karşısında oyuna sonradan girerek yine dikkat çekti ancak maçın ardından en çok onun son derece sert faulü konuşuldu. On yedi yaşındaki orta saha oyuncusu, ESPN yorumcularına göre doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

İkinci yarının ortalarında ve skor 1-1'ken Ouazane, Bryan Linssen'e çok sert girdi ve Linssen'in ayağına temas etti. Hakem Serdar Gözübüyük sarı kartla yetinirken VAR da devreye girmedi. On bire on bir devam eden maç, Johan Cruijff ArenA'da 1-1 sona erdi.

"Bence bu kırmızı kart", diyor Kees Kwakman; sunucu Jan Joost van Gangelen de Ouazane'nin neden sarı kart gördüğünü açıklıyor. "Kural şu: Bu faul, her ne kadar tuhaf olsa da, ben uydurmadım, ayağın üst kısmına ise kırmızı kart."

"Sonra bunun bir de şiddetle, yani müdahaleye hangi hızla girdiğin ve bacağını biraz geri çekip çekmediğinle ilgisi var", diyor Van Gangelen. Ouazane'nin bacağı, Linssen'e temas ettiği anda bir miktar geri çekilmişti ve bu yüzden sarı kartla kurtuldu.

"Ayakkabısı parçalandı", diyor Mario Been. Ouazane'nin müdahalesinin ardından Linssen için yeni ayakkabı getirilmek zorunda kalındı. "Demek ki ayağını kırabilirsin ama bileğini kıramazsın", diye devam eden Been'in bu sözleri stüdyoda kahkahalara yol açtı.

"Linssen'e burada hangi hızla torpido gibi girdiğine bir bakın!", diye araya giriyor Kwakman. "Sonra kuralları önümüze koyabiliriz, kurallar icat edebiliriz ama bu normal değil ki? Bu normal bir müdahale değil ki çocuklar? Ouazane'nin kariyerinde altı kırmızı kart görecek biri olduğunu sanmıyorum ama..."

"Bu konuda her zaman tartışma olacaktır", diye devam ediyor Kwakman biraz sonra. "Buna kırmızı kart demeyecek insanlar da olacaktır. Hakem ve VAR da öyle düşünüyor ama bence burada kırmızı kart çıkabilir, evet. Ama gri alan da futbolun bir parçası", diyerek sözlerini noktalıyor eski savunmacı.



