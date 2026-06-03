Ajax, bu hafta başında Real Madrid'den Dani Ceballos'un transfer durumunu sordu. Transfer uzmanları Fabrizio Romano ve Matteo Maretto bu ilgiyi ve teması doğrularken, ESPN ise şüpheci bir tavır sergiliyor. Medya kuruluşuna göre Ceballos "ulaşılamaz" bir isim.

Ceballos'un Real Madrid'den ayrılacağı artık kesinleşti. Orta saha oyuncusu, İspanyol devinde kenara itildi ve geçen ay geçici teknik direktör Álvaro Arbeloa ile çatışmaya girmesinin ardından ilişkiler daha da kötüleşti; bunun üzerine Ceballos, bir sonraki maçın kadrosuna alınmadı.

29 yaşındaki İspanyol oyuncu bu sezon sadece 23 maçta forma giydi ve 826 dakika sahada kaldı. Toplamda 215 kez Real Madrid forması giyen, bu maçlarda 7 gol atan ve 16 asist yapan bir orta saha oyuncusu için oldukça yetersiz bir performans.

Ajax bu durumdan yararlanabileceğini düşünüyor. Romano ve Maretto, Amsterdam ekibinin bu hafta başında Real Madrid ile iletişime geçerek olasılıkları araştırdığını doğruladı.

Ceballos'un adı Amsterdam kulislerinde ilk kez geçmiyor. Geçtiğimiz kış da Ajax ile adı sıkça anılmıştı, ancak o zaman bu konunun bir devamı gelmemişti.

ESPN durumu araştırdı ve transfer ücretinin Ajax için aşılmaz bir engel oluşturmadığı sonucuna vardı. Amsterdam ekibi yaklaşık altı milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtiliyor; bu rakamın Real Madrid ve Ajax arasında uzlaşma sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Yine de ESPN şüpheci. En büyük engel transfer ücreti değil, Ceballos'un maaşı. Orta saha oyuncusunun transferi gerçekleştirmek için maaşından önemli bir kesintiye gitmesi gerekiyor.