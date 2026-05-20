ESPN, Memphis Depay'ın Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında çok önemli bir haber yayınladı

Brezilya'dan Memphis Depay ile ilgili önemli bir haber geldi. ESPN, Hollanda milli takımının forvetinin Perşembe günü Copa Libertadores'ta Peñarol ile oynanacak maç için Uruguay'a gitmeyeceğini bildirdi. Ayrıca, önümüzdeki hafta sonu oynayıp oynayamayacağı da henüz belirsiz.

Ronald Koeman Mart ayında, Memphis'i ancak formda olması halinde Dünya Kupası kadrosuna alacağını söylemişti. Daha sonra bu açıklamasını geri alarak, yarı formda bir Memphis'in de değerli olabileceğini belirtti.

Ancak Mart ayından bu yana Memphis, Corinthians formasıyla hiç sahaya çıkmadı. Forvetin aslında iki hafta önce sahalara dönmesi bekleniyordu, ancak hala uyluk sakatlığıyla boğuşuyor.

ESPN'e göre Memphis şimdi diğer bacağından da şikayetçi: bu, rehabilitasyon sırasında sıkça görülen bir durumdur. Her halükarda bu, Corinthians'ın onunla risk almaması için yeterli bir neden.

Brezilya kulübü, Memphis'i ancak yüzde yüz iyileştiğinde sahaya sürecek. Kulüp, sakatlığının ağırlaşmasından korkuyor ve onunla sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bu nedenle Memphis, Uruguay'a gitmeyecek ve iyileşmek için Brezilya'da kalacak. Önümüzdeki hafta sonu Atlético Mineiro ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği de henüz belirsiz.

Mineiro maçı, Ronald Koeman'ın 27 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından önceki son maç olacak.