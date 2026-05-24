ESPN görüntüleri, Ajax - FC Utrecht maçındaki tuhaf kaosu gösteriyor: "Yine de amatör değiliz, değil mi?"

Ajax – FC Utrecht (1-1, penaltılarda 4-3) maçındaki penaltı atışları öncesinde Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst ve Allard Lindhout arasında dikkat çekici bir tartışma yaşandı. Ajax kaptanı, yazı tura atışıyla ilgili gelişmelerden açıkça rahatsızdı.

ESPN yorumcusu Mark van Rijswijk'e göre, penaltı atışlarının FC Utrecht taraftarlarının bulunduğu tarafta yapılması önceden kararlaştırılmıştı. Bunun nedeni güvenlikti. Klaassen ve Weghorst memnuniyetsizliklerini çok net bir şekilde ortaya koydular.

Klaassen, hakem Lindhout, Viergever ve Weghorst ile tartışmaya girdi. Uzaklaştı, el kol hareketleriyle ve sözleriyle bu kararı anlaşılmaz bulduğunu açıkça ifade etti. “Dostum, ne yapıyoruz biz?”, diye sordu Viergever.

Weghorst da sesini yükseltti. “Toss ile sadece bir tarafı ve topu seçiyorsun.” Forvet, daha önce alınan karardan açıkça haberdar değildi.

Lindhout daha sonra Klaassen'e kararın neden önceden alındığını açıkladı. Ajax kaptanı ardından Viergever'e yöneldi. “Ama bu haksızlık değil mi? Bu ne anlama geliyor?” FC Utrecht kaptanı da oyuncuların ne durumda olduğunu tam olarak bilmiyor gibiydi.

“Biz amatör değiliz ki?” dedi Klaassen öfkeyle. “Nick, sen kolay konuşuyorsun.” Viergever daha sonra planın ne olduğunu sordu. “Hiçbir fikrim yok, ama bu ne anlama geliyor?” diye yanıtladı Klaassen.

Arka planda Weghorst, KNVB yetkililerinden açıklama istemeye devam ediyordu. Ona göre yine kura çekilmesi gerekiyordu. Sonunda penaltılar önceden kararlaştırılan taraftan atıldı. Bu durum Ajax için dezavantajlı olmadı: Amsterdam ekibi, Sébastian Haller ve Souffian El Karouani'nin kaçırdığı penaltılarla penaltı atışlarını kazandı.