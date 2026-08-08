Ryan Flamingo, cumartesi akşamı PSV formasıyla bir kez daha pahalıya mal olan bir hata yaptı. Savunmacı, Fortuna Sittard karşısında ilk yarıda bariz bir hata yaparken, ardından Mario Been’den sert eleştiriler aldı. Been, Eindhoven ekibinin savunmasındaki güvenilirliği konusunda ciddi şüpheler taşıyor.

PSV, Fortuna Sittard karşısında devre arasına 0-1 geride girdi. Flamingo, topu kendi kalesine doğru kısa bir kafa pasıyla gönderdi, ardından Ole Romeny bunu değerlendirdi ve konuk ekibi öne geçirdi.

Flamingo’nun hatasının bir tesadüf olmadığı, veri şirketi Opta’nın rakamlarıyla da ortaya çıkıyor. Savunmacı, 2024/25 sezonunda PSV formasıyla Eredivisie’deki ilk maçına çıktığından bu yana doğrudan yenilen gole yol açan bireysel hata sayısında hiçbir saha oyuncusu tarafından geçilemedi: dört.

Been, ESPN’de Eindhoven ekibinin savunma hattındaki kırılganlığa dikkat çekti. “Savunmanın bu PSV’nin aşil topuğu olduğunu zaten söylemiştik. Rakiplerine çok fazla fırsat veriyorlar. Skor sadece 0-1 ama Fortuna daha az yanlış tercih yapsaydı bu fark çok daha büyük olabilirdi.”

Feyenoord ve NEC’nin de aralarında bulunduğu takımları çalıştıran eski teknik adam, ardından Flamingo’ya oldukça sert yüklendi. “Topu böyle geri kafayla gönderiyorsan bu elbette çok vasat bir seviye. En iyi dönemi de FC Utrecht’te orta sahada oynamışkenydi.”

Been’e göre Flamingo, merkezde stoper oynamak için yeterince güvenilir değil. “Onu son hatta oynayacak kadar güvenilir bulmuyorum. Bu zaten bugün de hiçbir şey üretemeyen PSV’nin sorunu. PSV gerçekten çok zorlanıyor.”

Ronald Waterreus da güvensizliğin PSV savunmasını giderek daha fazla etkisi altına aldığını görüyor. “Bu iş yavaş yavaş psikolojik bir hâl de almaya başlıyor. Orada oynayan futbolcular için de. Az önce Murphy Yasası’ndan bahsediyorduk.”

“Çocuklar da PSV’nin savunmada iyi durumda olmadığını her yerde okuyor” diye sürdürdü Waterreus. “Hocanın kendisi de aslında o bölgelere takviye gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla o çocuklar her seferinde adeta bıçak sırtında oynuyor. Sonra da hata yapıyorsun.”