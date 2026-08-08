18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
PSVFORESPN
Jeroen van Poppel

Çeviri:

ESPN, Eredivisie’de açık ara en fazla gole neden olan savunmacıyı açıkladı: “Çok ama çok yetersiz!”

PSV Eindhoven - Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
Eredivisie

Ryan Flamingo, cumartesi akşamı PSV formasıyla bir kez daha pahalıya mal olan bir hata yaptı. Savunmacı, Fortuna Sittard karşısında ilk yarıda bariz bir hata yaparken, ardından Mario Been’den sert eleştiriler aldı. Been, Eindhoven ekibinin savunmasındaki güvenilirliği konusunda ciddi şüpheler taşıyor.

PSV, Fortuna Sittard karşısında devre arasına 0-1 geride girdi. Flamingo, topu kendi kalesine doğru kısa bir kafa pasıyla gönderdi, ardından Ole Romeny bunu değerlendirdi ve konuk ekibi öne geçirdi.

Flamingo’nun hatasının bir tesadüf olmadığı, veri şirketi Opta’nın rakamlarıyla da ortaya çıkıyor. Savunmacı, 2024/25 sezonunda PSV formasıyla Eredivisie’deki ilk maçına çıktığından bu yana doğrudan yenilen gole yol açan bireysel hata sayısında hiçbir saha oyuncusu tarafından geçilemedi: dört.

Been, ESPN’de Eindhoven ekibinin savunma hattındaki kırılganlığa dikkat çekti. “Savunmanın bu PSV’nin aşil topuğu olduğunu zaten söylemiştik. Rakiplerine çok fazla fırsat veriyorlar. Skor sadece 0-1 ama Fortuna daha az yanlış tercih yapsaydı bu fark çok daha büyük olabilirdi.”

Feyenoord ve NEC’nin de aralarında bulunduğu takımları çalıştıran eski teknik adam, ardından Flamingo’ya oldukça sert yüklendi. “Topu böyle geri kafayla gönderiyorsan bu elbette çok vasat bir seviye. En iyi dönemi de FC Utrecht’te orta sahada oynamışkenydi.”

Eredivisie
Excelsior crest
Excelsior
EXC
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Cambuur crest
Cambuur
CAM

Been’e göre Flamingo, merkezde stoper oynamak için yeterince güvenilir değil. “Onu son hatta oynayacak kadar güvenilir bulmuyorum. Bu zaten bugün de hiçbir şey üretemeyen PSV’nin sorunu. PSV gerçekten çok zorlanıyor.”

Ronald Waterreus da güvensizliğin PSV savunmasını giderek daha fazla etkisi altına aldığını görüyor. “Bu iş yavaş yavaş psikolojik bir hâl de almaya başlıyor. Orada oynayan futbolcular için de. Az önce Murphy Yasası’ndan bahsediyorduk.”

“Çocuklar da PSV’nin savunmada iyi durumda olmadığını her yerde okuyor” diye sürdürdü Waterreus. “Hocanın kendisi de aslında o bölgelere takviye gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla o çocuklar her seferinde adeta bıçak sırtında oynuyor. Sonra da hata yapıyorsun.”

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin