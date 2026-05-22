Memphis Depay için zamanla yarış var. Forvet, son haftalarda uyluk sakatlığından kurtulmak için yoğun bir şekilde çalışırken, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman da Dünya Kupası kadrosu öncesinde durumu yakından takip ediyor.

Memphis, sakatlığı nedeniyle Corinthians'ın son sekiz lig maçını kaçırdı. Bu nedenle, Hollandalı oyuncunun Dünya Kupası kadrosuna girebileceği belirsizdi.

Forvet için ritmini yeniden kazanması büyük önem taşıyor, çünkü Koeman Mart ayında Memphis'i ancak formda olursa Dünya Kupası kadrosuna alacağını söylemişti. Daha sonra bu sözünden geri adım atarak, yarı formda bir Memphis'in de değerli olabileceğini belirtti.

ESPN, kısa süre önce Memphis'in diğer bacağında da sorun yaşadığını bildirdi: bu, rehabilitasyon sürecinde sıkça görülen bir durumdur. Her halükarda bu, Corinthians'ın onunla risk almaması için yeterli bir neden. Kulüp, bir nüksetme korkusuyla, Memphis'i ancak yüzde yüz iyileştiğinde sahaya sürecek. Ayrıca, kulüp onun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Cuma günü Copa Libertadores'ta Peñarol'a karşı oynanan maçta (1-1) henüz forma giymedi, ancak kulislerde geri dönüşünün yakın olduğuna dair güven artıyor.

Şimdi kaynaklar ESPN'e, Memphis'in Atlético Mineiro maçında kadroya dönme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu bildiriyor. Forvet, maça yedek kulübesinde başlayacak ve muhtemelen birkaç dakika sahada kalacak.

Mineiro maçı, Koeman'ın 27 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklamadan önceki son maç olacak.