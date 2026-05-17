ESPN, Ajax'ın baş antrenörlüğü için dikkat çeken bir ismi aday olarak gösteriyor

ESPN'den Cristian Willaert'in bildirdiğine göre, Ajax, Óscar García'nın adını gelecek sezonun baş antrenörlüğü için aday listesinde hâlâ tutuyor.

Cuma günü MARCA, Ajax'ın şu anda Girona'da görev yapan Míchel ile sözlü bir anlaşma sağladığını yazmıştı. Bu haber Cumartesi günü De Telegraaf tarafından yalanlandı.

Willaert, Goedemorgen Eredivisie programında De Telegraaf'ın haberini doğruladı, ancak Míchel'in de adaylar arasında olduğunu belirtti.

Óscar García da hala adaylar listesinde yer alıyor. García şu anda Amsterdam'da geçici teknik direktörlük görevini yürütüyor. "Listenin en başında değil, ama hala adaylar arasında."

Willaert ayrıca, bir kişinin daha yakından takip edildiğini de belirtiyor. Bu kişi Hollandalı bir teknik direktör. Kim olduğu ise netleşmiyor.