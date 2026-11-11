Real Madrid'in genç forveti Carlos Espi, geçen yaz transfer döneminde Levante'den kraliyet kulübüne gerçekleşen transferinin perde arkasını açıkladı ve Premier Lig'e transfer olmak gibi başka seçenekleri bulunmasına rağmen Real Madrid'in teklifinin kendisine düşünecek alan bırakmadığını vurguladı.

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21 yaşındaki İspanyol forvet, Jose Mourinho ile yaşadığı deneyimi anlattı; Portekizli teknik direktörün kendisine karşı tutumunu ve gelişimine gösterdiği ilgiyi övdü. Ayrıca teknik adamın kendisine sürekli sabırlı olması ve eline geçen her fırsatı değerlendirmesi yönünde verdiği tavsiyeyi de paylaştı.

Espi, Cadena SER radyosundaki "El Larguero" programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Başıma gelen her şey inanılmaz, kimse bunu beklemiyordu, ailem bile. Şimdi çalışmaya devam etmem gerekiyor. Her şeyi sindirmek zor çünkü çok hızlı gelişiyor. Bunun durmayacağına hazırlıklı olmak gerekiyor."

Levante'den Real Madrid'e transferi hakkında ise "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Premier Lig'e gitme seçenekleri vardı, ancak Real Madrid'in teklifi geldiğinde reddedemedim. Her şey çok hızlı gelişti ve iki gün içinde her şey tamamlandı."

Genç forvet, teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisi hakkında ise şunları söyledi: "Teknik direktörün bana verdiği her dakikadan en yüksek verimi almaya çalışacağım. Mourinho'da en çok hoşuma giden şey mükemmelliği, kendisiyle iletişim kurmanın kolaylığı ve taleplerindeki titizlik. Bana gösterdiği ilgi ve neyin iyi neyin kötü olduğunu bana söylemesi benim için son derece önemli."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho bana sabırlı olmam, her dakikayı ve her fırsatı değerlendirmem gerektiğini söylüyor; bu da her gün çalışmakla gerçekleşiyor. Bana verdiği her dakika altın değerinde."

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Espi ayrıca Fransız takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi de övdü ve günlük antrenmanlarda ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kylian Mbappe inanılmaz bir oyuncu. Her antrenmanda ondan ve tavsiyelerinden öğrenmeye çalışıyorum. O dünyanın en iyisi ve bana göre Ballon d'Or'u hak ediyordu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Beni en çok etkileyen şey ne kadar becerikli olduğu, hızı ve çalım yeteneği. Onunla antrenman yapmak benim için bir onur."

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Espi, geçen yaz Levante'den Real Madrid'in saflarına katılmıştı; transfer, Madrid ekibinin kasasına 25 milyon avroya mal oldu.

Genç oyuncu, 7'si La Liga'da (yalnızca 32 dakika) ve 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde (yalnızca 19 dakika) olmak üzere toplam 51 dakikalık süreyle 11 maçta forma giydi. Buna rağmen 3 gol kaydetti; yani her 17 dakikada bir gol attı.

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Belirtmek gerekir ki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçının tamamını kazandı ve 12 puanla tam puanı elinde bulunduruyor. Ayrıca La Liga'da 30 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ezeli rakibe son iki sezonu kaptırmasının ardından ligde güçlü bir rekabet verme isteğini ortaya koyan Madrid ekibi, Camp Nou'daki El Clasico'da Barcelona'yı da yenmeyi başardı.