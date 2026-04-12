Espanyol'un yıldızı, Barcelona oyuncularının davranışını eleştirdi... Taraftarlar ise onu kaçmaya zorladı

Espanyol oyuncusu Paul Lozano, dün Cumartesi günü oynanan "Katalonya Derbisi"nin ardından Barcelona taraftarlarının kendisine karşı başlattığı kampanyanın ardından Instagram hesabını devre dışı bıraktı.

Lozano, La Liga'nın 31. haftasında takımının Barça'nın kalesi olan Spotify Camp Nou'da 4-1 mağlup olmasının ardından, Blaugrana'nın bazı oyuncularıyla tartışmaya girdi.

Saha içindeki olaylar büyük heyecan yaratırken, maçın bitiş düdüğünün ardından tünelde yaşananlar en büyük tartışmayı ateşledi. Espanyol tarafı, komşu takımın davranışlarından rahatsızlık duydu.

Lozano, aralarında Portekizli João Cancelo'nun da bulunduğu bir grup Barça oyuncusuyla sözlü bir çatışmanın ortasında kaldı.

Lozano, bu tartışma konusunda hayal kırıklığını gizlemedi. Barcelona oyuncularının kendisine yönelttiği sözlerin ne olduğu sorulduğunda, orta saha oyuncusu ayrıntıları açıklamamayı tercih etti ve "DAZN" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Önemli değil, önemli olan sadece futbol... Herkes profesyonel takım arkadaşlarına ne kadar saygı duyduklarını gördü... Ekleyecek başka bir şeyim yok."

Daha sonra tartışmanın niteliğini açıkladı: "Mesele Cancelo ile ilgili değildi. Bu tür şeyler futbol sahasında olur. Kazandıkları için beni biraz kışkırtmaya çalıştılar, hepsi bu... Kaybettiğinizde bunu kabullenmek zorundasınız... Her zaman aynı şey, önemli değil."

Bu gerginliklerin stadyum tünelinden sosyal medya platformlarına taşındığı ve oyuncunun yerel rakip taraftarların artan saldırılarından kaçınmak için "Instagram"dan uzaklaşma kararı almasına neden olduğu belirtiliyor.