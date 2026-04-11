Espanyol kulübü "Futbolda imkansız yoktur" sloganını atıyor ve bugün "şehir derbisinde" ezeli rakibi Barcelona'ya zorlu bir konuk olarak gidiyor. Teknik direktör Manolo González, bu karşılaşmayı ligde kalmayı garantilemek ve "Blaugrana" kalesinde yıllardır süren kötü gidişatı sona erdirmek için tarihi bir fırsat olarak görüyor.

"Büyük takımlara karşı başardık, yine başaracağız"

Aşırı özgüvenle dolu bir basın toplantısında Gonzalez, takımının Hansi Flick'in adamlarının güçlü formundan korkmadığını vurguladı ve takımının devleri devirmek için gerekli "DNA"ya sahip olduğunu belirtti.

González, "Bu sezon herhangi bir rakibi yenebileceğimizi kanıtladık, Real Madrid ve Atlético Madrid'in karşısında başardık, neden bugün bunu tekrarlamayalım?" dedi.

Kararlı bir tonla, "Camp Nou"da kazanmanın antrenörlük kariyerinin zirvesi olacağını ekledi; bu sadece bir "derbi" olarak manevi değeri nedeniyle değil, aynı zamanda "Albericos"a La Liga'da kalma garantisi vereceği için de.

Akıllı bir mesaj

Son zamanlarda hakem kararlarına ilişkin gergin atmosfer ve Katalan tarafının tekrarlanan şikayetleri karşısında, Gonzalez, "önceden ağlama" politikasına girmeyi reddederek, karşı tarafa baskı uygulayan akıllı bir diplomasi ile yanıt vermeyi tercih etti.

"Barça maçlarının hakemliği konusunda endişelenmiyoruz, benim için önemli olan sadece benim takımım. Yaralanmadan önce bandajı takmayacağız; düdüğün adaletine güveniyoruz ve maçın sonucunun sadece futbol tarafından belirlenmesini umuyoruz" dedi.

Espanyol teknik direktörü, lideri devirmek için yol haritasını belirledi ve orta sahadaki "savaşların anası" olan mücadelenin kontrolünün anahtar olduğunu vurgulayarak, savunmanın istikrarına ve hücum geçişlerindeki hıza odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Barça karşısında sadece savunmakla yetinemeyiz, üç puanı almak istiyorsak kontrataklarla onlara acı çektirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

