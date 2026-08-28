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Espanyol - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Espanyol
Elche
La Liga

Espanyol, LaLiga'da Elche ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Espanyol, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Elche ile karşı karşıya gelecek.

Espanyol, bu maça ev sahibi avantajını değerlendirme ve lig tablosunda sezonun erken bölümünde kritik puanlar alma hedefiyle çıkıyor. Elche ise son dönemdeki formunu tersine çevirmeye ve Ekim 2021'den bu yana bu eşleşmedeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil, Espanyol - Elche maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Espanyol - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Elche maçı, Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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La Liga - Hafta 7
RCDE Stadium

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Osasuna - Rayo Vallecano maçı için biletleri resmi kanallar veya güvenilir ikincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz:

  • Resmi CA Osasuna internet sitesi ve gişe: Ev sahibi tribünü biletlerini satın almak için birincil ve en güvenilir yer, doğrudan CA Osasuna'nın resmi internet sitesindeki bilet satış portalı veya maç günü öncesinde Pamplona'daki El Sadar Stadyumu gişesidir. Genel satışlar, kulüp üyeleri (socios) öncelikli satış dönemini tamamladıktan sonra genellikle maçın başlama saatinden 1 ila 2 hafta önce açılır.
  • İkincil pazar yeri toplayıcıları: Biletler resmi sitede tükenirse, StubHub gibi toplayıcı platformlarda yeniden satış pazar yerlerindeki koltukları karşılaştırabilirsiniz.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

El Sadar Stadyumu'ndaki Osasuna - Rayo Vallecano maçı için bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

  • Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı): Doğrudan CA Osasuna'dan alınan standart genel satış biletleri, tribün bölümüne göre (kale arkaları, köşe tribünleri, ana tribün veya orta premium koltuklar) genellikle 35 € ile 80 € arasında değişir.
  • İkincil pazar yerleri: StubHub gibi bilet yeniden satış toplayıcı sitelerinde fiyatlar standart koltuklar için genellikle 42 € ile 50 € civarında başlar; müsaitlik, koltuk konumu ve talebe bağlı olarak ortalama fiyatlar daha da yükselebilir.

Espanyol - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Elche form durumu

Espanyol, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu süreçteki en iyi sonucu, 16 Ağustos'ta Levante karşısında LaLiga'da elde ettiği 3-0'lık galibiyet oldu. Son maçında ise 22 Ağustos'ta sahasında Real Madrid'e 1-2 yenildi. Sezon öncesinde Middlesbrough ile 3-3, Burnley ile 2-2 berabere kalan ekip, diğer maçında Coventry City'ye 1-3 kaybetti. Espanyol bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi.

Elche, son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir, sezon öncesinde ise üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya karşı alınan 0-5'lik mağlubiyet oldu. Bu sonuç, ligin açılış maçında Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalınmasının ardından geldi. Elche, sezon öncesi hazırlıklarında Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Elche bu beş maçta toplam beş gol atıp dokuz gol yedi.

ESP

ESP - Form

BUR
B2-2
MID
B3-3
COV
K3-1
LEV
K3-0
RMA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ELC

ELC - Form

JDT
B0-0
ALA
B2-2
COR
B2-2
COR
B1-1
BAR
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Espanyol - Elche: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı ve Elche'nin sahasındaki maç 2-2 sona erdi. Bundan önce Espanyol, Ekim 2025'te sahasında 1-0 kazanmıştı. LaLiga ve Segunda Division'ı kapsayan bu veri setindeki son beş karşılaşmada Espanyol iki, Elche ise bir galibiyet aldı; diğer iki maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

EspanyolÇizimElche
3
2
0
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Espanyol - Elche puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
K
K
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
K
K
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
B
K
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
K
B
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
K
9
GetafeGetafeGET
210113-23
K
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
B
B
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
B
B
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
B
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
B
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
B
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
B
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
B
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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