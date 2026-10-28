Espanyol, İspanya Kral Kupası'nda dördüncü ligden bir rakibe elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamasının ardından teknik direktör Manolo Gonzalez ile yollarını resmen ayırdı. Katalan kulübü, Sestao River Club karşısında alınan dramatik 4-3'lük yenilginin yönetim için bardağı taşıran son damla olmasının ardından kararını salı günü açıkladı.

Reklam

Katalan kulübü, kupa hezimetinin ardından harekete geçti

La Liga ekibi, Sestao karşısında uzatmalarda dağılıp kupadan elenmesinin ardından dönüm noktasına geldi. Bu sonuç İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı. Gonzalez, maç öncesinde yoğun baskı altındaydı ve ilk düdük çalmadan önce görevinin tehlikede olduğunu kabul etmişti. Ancak yenilginin yaşanış biçimi, ayrılığını neredeyse kaçınılmaz hâle getirdi. Yönetim, son düdüğün hemen ardından farklı bir yöne gitmeye karar verdi.

Bu kararla, teknik direktörün birkaç sezona yayılan ve kulübü önemli çıkışlar ile düşüşlerden geçirdiği görev süresi sona erdi. Gonzalez, RCDE Stadyumu’ndaki uzun görev süresinde 107 resmî maç yönetti. Ancak içinde bulunulan sezonda işler tersine döndü. Takımı en üst ligde istikrarlı biçimde tutabilmesi, daha önce hem taraftarların hem de yönetimin takdirini kazanmasını sağlamıştı.





Espanyol, ayrılan teknik direktöre teşekkür etti

Kulüp, ayrılığı doğrulamak için yayımladığı resmî açıklamada son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen teknik direktörün katkılarını teslim etti. Yönetim, çeşitli sportif zorluklar boyunca gösterdiği özveriye değer verdiğini de belirtti. “RCD Espanyol, Manolo González’in kulübün teknik direktörü olarak görevine son verme kararı aldı. Taraflar, üç sezondan uzun bir sürenin ve A takımın başında çıkılan 107 resmî maçın ardından yollarını ayırıyor. González bu dönemde hem sahada hem de takımın günlük işleyişinde kişisel ve profesyonel izler bıraktı,” ifadeleri Espanyol’un resmî açıklamasında yer aldı.

“RCD Espanyol olarak, kulüp başkanı Alan Pace ve Yönetim Kurulumuz adına, A takımın başına geçtiği günden bu yana gösterdiği çalışma, bağlılık ve çaba için Manolo González’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüp, görevindeki profesyonelliğine ve özverisine, ayrıca karşılaştığı çeşitli sportif zorluklarla başa çıkma biçimine özellikle değer veriyor. Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

Reklam Reklam

Gonzalez başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi

Kupa hezimetinin ardından gözle görülür biçimde duygulanan Gonzalez, takımın performansına yöneltilen eleştirilerden kaçınmadı. Yenilginin kariyerinin en kötü anlarından biri olduğunu kabul etti ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Teknik direktörün sözleri, alt sıralardaki bir rakibe karşı yaşanan böylesine büyük bir sportif başarısızlığın ardından görevinin sona ermek üzere olduğunu bildiğini gösteriyordu.

Gonzalez, “Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum, tamamen yıkılmış durumdayım ve yaşanan her şeyin tüm sorumluluğunu taşıyorum. Şüphesiz hayatımın en kötü günlerinden biri,” dedi.

RCDE Stadyumu’nda küme düşme endişesi büyüyor

Görevden alma kararının zamanlamasında, kulübün lig tablosundaki tehlikeli konumu ve ligde aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar da büyük rol oynadı. Son beş maçının dördünü kaybeden Espanyol, bu kötü gidişatla küme düşme hattına geriledi. Yalnızca sekiz puanla 18. sırada bulunan Katalan ekibi için Segunda Division’a geri düşme tehdidi giderek daha gerçekçi hâle geliyor. Kulüp, bu cuma Villarreal ile oynayacağı kritik lig maçına hazırlanırken yeni teknik direktör arayışına hemen başlıyor.