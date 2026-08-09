Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli efsaneyle olan evliliğinin akıbeti hakkındaki gizemi artırdı.

32 yaşındaki Arjantinli modelle Cristiano Ronaldo'nun nikahının, dün Funchal Katedrali'nde kıyılması ve ardından bir otelde düzenlenecek görkemli bir resepsiyona geçilmesi bekleniyordu.

"The Sun" gazetesine göre, Ronaldo ile Georgina'nın dün, Al Nassr forvetinin memleketi olan Madeira adasında evlenmeye hazırlandıkları düşünülüyordu; ancak düğün çanları çalmadı ve bu durum takipçilerini hayrete düşürdü.

Hayranlar, favori yıldızlarını ve eşini görebilmek umuduyla Funchal Katedrali'nin dışındaki sokakların iki yanına dizildi; fakat bu boşa çıktı.

Ronaldo ve Georgina'nın takipçileri, mekandan başka bir çiftin çıktığı görülünce hayal kırıklığına uğradı.

Bugün ise Georgina, Instagram'ın hikayeler özelliğinde kendisinin rahat bir gün geçirdiğini gösteren kısa bir video yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.

Ayrıca beklenmedik bir şekilde paylaştığı fotoğrafta giydiği kıyafetin markasını da etiketledi; üzerinde bir eşofman altı vardı.





Bu da 41 yaşındaki Ronaldo ile ne zaman evleneceği konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Don, iki haftadan kısa bir süre önce elmas bir yüzük takarken görülmüş ve bu durum önümüzdeki günlerde karı koca olacaklarına dair spekülasyonlara neden olmuştu.

Ancak Funchal Katedrali'ndeki törene katılmayarak hayranlarını şaşkın bıraktılar.