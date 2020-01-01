Eskişehirspor'dan forma değiş tokuşu açıklaması: Malzeme konusunda bir eksiğimiz yok

eskisehirspor.org

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, forma verip vermeme kararının, her zaman olduğu gibi tamamen oyunculara ait olduğunu bildirdi.