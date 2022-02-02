Mali problemlerle boğuştuğu son yıllarda transfer yasakları nedeniyle zor günler geçiren ve 2.Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, altyapısına ilişkin çok tartışılacak bir karara imza attı.

Kırmızı-siyahlı takım altyapısında forma giyen Egehan Has ile üzerinde Galatasaray tişörtü olması nedeniyle yollarını ayırdı.

Ne söylendi?

Alınan karar kulübün yaptığı açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Gedson Fernandes de giymişti

Genç oyuncunun giydiği tişörtün aynısını geçtiğimiz hafta Gedson Fernandes de giymiş ancak Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transfer olma beklentisi gerçekleşmemişti. Galatasaray tişörtlü paylaşımını Instagram'dan silen Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'a kiralanırken, gelecek sezon Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Egehan'ın yeni takımı henüz netleşmezken, profesyonel olmayan altyapı oyuncusunun önümüzdeki günlerde kendisine gelecek teklifleri değerlendirerek, kariyerini farklı bir takımda sürdürmesi bekleniyor.

Eskişehirspor yönetiminin aldığı bu karar oyuncuların sosyal medya yönetimini bir kez daha gündeme getirirken, altyapı oyuncularıyla iletişim konusundaki tartışmaları da devam ediyor.

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