Eskişehirspor 0-5 Altay | Altay moral buldu

Geçen hafta İstanbulspor'a yenilen Altay, ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u rahat bir skorla geçti.

TFF 1.Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, Altay'ı konuk etti.

Geçen hafta İstanbulspor'a mağlup olan ve teknik direktörü Yücel İldiz ile yollarını ayıran Altay, puan durumunun son sırasındaki Eskişehirspor karşısında moral buldu.

Mücadelenin ilk yarısı Leandro Kappel'in 13. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

Altay ikinci yarıya golle girdi. 48. dakikada golcü oyuncu Marco Paixao farkı ikiye çıkardı. Portekizli yıldız, 2021 yılındaki ilk golünü attı.

İzmir ekibi son 15 dakikaya ise üç gol sığdırdı. 76. dakikada Paixao penaltıdan topu filelere yolladı ve ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı.

87'de Erhan Çelenk farkı dörde çıkardı.

18 yaşındaki Kazımcan Karataş, son dakikada attığı golle hem kariyerinin ilk golünü kaydetti hem de maçın skorunu belirledi: 5-0.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor, bu sonucun ardından dört puanda kaldı. Kırmızı Şimşekler, önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

3 maçlık yenilgi serisini sona erdiren ve 2021 yılındaki ilk galibiyetini elde den Altay ise 35 puana yükseldi. İzmir ekibi, bir sonraki maçında Keçiörengücü'nü konuk edecek.