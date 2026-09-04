Birçok işaret, geçen mart ayında 40. yaş gününü kutlayan Neuer’in kariyerini bu sezonun sonunda noktalayacağına işaret ediyor. Şimdilik pek az şey ise bu sıra dışı kalecinin aktif kariyerinin ardından ne yapmayı planladığını gösteriyor. Neuer’in sportif kariyeri, tecrübesi ve sahip olduğu bağlantılar düşünüldüğünde, önünde yeterince seçenek olması bekleniyor.

Cumartesi günü Schalke deplasmanındaki kritik maç öncesinde Alex Hefer, Neuer’in eski adresine dönüşü ihtimalini gündeme getirdi. S04 Denetim Kurulu Başkanı Hefer, Bild’e yaptığı açıklamada Neuer’in muhtemelen "önce biraz zamanının tadını çıkaracağını" ve ardından "ne yapmak istediğini düşüneceğini" söyledi. "Sonrasında eski memleketinde mi yoksa yeni memleketinde mi görev almak isteyeceğine kendisi karar vermeli."

Gelsenkirchen doğumlu olan Neuer, 2011 yılında Bayern Münih’e transferi ve bu transferin yarattığı gelişmeler nedeniyle Schalke taraftarlarının büyük bölümünü kızdırmıştı. Ancak Hefer’e göre bu sayfa artık kapanmış olmalı: "Kulüp olarak onun kariyeriyle gurur duyabiliriz. Ayrılığı tartışmalıydı ama ben şahsen herkesin hata yapabileceğini düşünüyorum, özellikle de gençken. Bir noktadan sonra bunun da kapanması gerekir."

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Bayern, gelecekte de eski oyunculara görev vermek istiyor

Bayern’de Neuer, dünyanın en umut vadeden kaleci yeteneklerinden birinden gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden birine dönüştü. Birden fazla kez dünyanın en iyi kalecisi seçildi; 2014’te Almanya ile yalnızca dünya şampiyonu olmakla kalmadı, aynı zamanda dünyada yılın sporcusu da oldu. Bayern ile sayısız lig şampiyonluğu ve Almanya Kupası’nın yanı sıra iki kez de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Başkan Herbert Hainer, daha önce Neuer için de Münih ekibinde futbol sonrası bir kariyerin düşünülebileceğini vurgulamıştı. Hainer, "Elbette isteğimiz, hazır olmaları halinde eski oyuncuları gelecekte de bünyemize katmak" dedi. "Çünkü onlar inanılmaz bir tecrübeye sahip, kulübü ve profesyonel futbolu en ince ayrıntısına kadar biliyorlar ve bize yardımcı olan da bu."

Bayern, cumartesi günü sezon açılış maçında VfB Stuttgart karşısında aldığı 5-1’lik iç saha galibiyetinin ardından, Bundesliga’ya yükselen ve sezona FC Augsburg deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgiyle başlayan Schalke ile karşılaşacak.



